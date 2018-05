Addio al regista dell' anima tra campagna e industria

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) La fortuna di Ermanno Olmi (classe 1931) e la forza del suo cinema hanno le radici nell'Italia degli anni '50 che aveva uno sguardo sul futuro molto più lungo e positivo di oggi. Dalla commistione tra l'più illuminata e il valore, profondo e non negoziabile, che Olmi dava all'essere umano, nasce tutto il suo cinema.Così nel 1953 la Società Edisonvolta, dove lavorava da impiegato a Milano (qui era giunto giovanissimo dalla sua Treviglio natale in provincia di Bergamo), dapprima gli fornisce una cinepresa 16mm e poi gli mette a disposizione una Arriflex 35mm. Sono gli anni'apprendistato più fertile, Olmi si trasforma in uno dei registi italiani più preparati sul piano tecnico, cosciente soprattutto di quello che non vuole fare: "Non voglio costruire l'inquadratura, non voglio piazzare la macchina da presa, organizzare un bel movimento di macchina e dentro tutto questo ...