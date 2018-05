Addio a Lara Saint Paul | duettò con Louis Armstrong

ansa

: Addio a Lara Saint-Paul. Partecipò a diversi programmi televisivi e al Festival di Sanremo, dove nel 1968 duettò co… - Agenzia_Ansa : Addio a Lara Saint-Paul. Partecipò a diversi programmi televisivi e al Festival di Sanremo, dove nel 1968 duettò co… - RaiNews : Addio a Lara Saint-Paul: a Sanremo cantò abbinata a Louis Armstrong. Divenne famosa anche per aver importato in Ita… - LaStampa : Addio a Lara Saint Paul, la cantante che portò l’aerobica in Italia -

(Di martedì 8 maggio 2018) Le notizie di cronaca la citano per gli incidenti - un femore rotto, un'operazione difficile - e per le battaglie disperate, come quella che la portò nel 2011, assistita da due avvocati, a citare in ...