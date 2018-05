Accuse abusi | si dimette procuratore Ny

Condannato per abusi su studenti : Accuse negate - prof muore dopo mix di farmaci : Il giorno dopo la condanna per abusi sessuali ai danni di sei studenti universitari, sempre negati con forza, ha assunto un mix di farmaci. Soccorso in fin di vita, inutile è stato il trasporto all'ospedale di Camerino. È morto così il professor Francesco Parillo, docente di Anatomia presso la Facoltà di Veterinaria dell'Atemo camerte, residente a Perugia. Lunedì pomeriggio il Tribunale di Macerata lo aveva Condannato a tre anni di carcere per ...

Ginnastica - Martha e Bela Karolyi sugli abusi sessuali : “Nassar? Non sapevamo nulla. In Romania si picchiavano le ragazze. Le Accuse fanno male” : I coniugi Martha e Bela Karolyi sono stati chiamati più volte in causa nell’ambito del processo che ha portato alla condanna del dottor Larry Nassar per abusi sessuali su ginnaste minorenni. La coppia, che ha guidato la Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile fino ai trionfi alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, è stata ritenuta complice del medico orco da diverse atlete tra cui la capitana Aly Raisman ma il processo è ...

“Abusi sulle donne - torture…”. L’ex star di Smalville in grossi guai : le terribili Accuse nei confronti di uno dei volti più amati della celebre serie tv. Una storia davvero inquietante : Era tra i volti noti di un telefilm che i ragazzi ricordano ancora oggi con piacere, quello Smallville che raccontava le peripezie di un giovane Superman alle prese da un lato con la scoperta dei propri poteri sovrumani e dall’altro con l’adolescenza, gli amori, la scuola e le fragilità di qualsiasi adolescente. Oggi eccola finire a sorpresa in grossissimi guai insieme a un altro personaggio famoso del piccolo schermo, ...

Cardinale Keith O'Brien è morto/ Scozia - 'giallo' su biografia Vaticano senza le Accuse di abusi sessuali : morto il Cardinale Keith Patrick O'Brien, ex arcivescovo di Scozia accusato di abusi sessuali. 'giallo' della biografia forse ripulita dal Vaticano.

Abusi su minori - il Vaticano condanna l’arcivescovo di Guam : “Colpevole di alcune Accuse” : Si è concluso con una condanna il processo canonico a monsignor Anthony Sablan Apuron. Il Tribunale Apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede ha condannato l'arcivescovo imponendogli le pene di cessazione dall'ufficio e il divieto di residenza nell'Arcidiocesi di Guam.Continua a leggere

Birmania : governo respinge Accuse Onu su abusi diritti umani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...