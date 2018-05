Accusato di abusi il procuratore che ha fatto causa a Weinstein

ilgiornale

: Procuratore di New York si dimette, accusato di abusi sessuali - Agenzia_Ansa : Procuratore di New York si dimette, accusato di abusi sessuali - Agenzia_Ansa : Accusato di abusi sessuali, si dimette il procuratore di #NewYork , Eric #Schneiderman. Nelle scorse settimane avev… - LaStampa : Il procuratore di New York si dimette, è accusato di abusi sessuali -

(Di martedì 8 maggio 2018) Ha indagato Harveyper molestie. E ora si ritrovadie violenze nei confronti di quattro donne, che hanno raccontato la loro storia al New Yorker.Così ilgenerale di New York, Eric Schneiderman, è stato costretto a dimettersi "Accuse gravi, che io contesto con forza, sono state fatte contro di me", ha detto ildemocratico, "Anche se sono non collegate alla mia attività professionale, queste mi impedirebbero di guidare l'attività di questo ufficio".Le donne - due delle quali sono Michelle Manning Barish e Tanya Selvaratnam - sostengono di essere state picchiate e minacciate di morte da Schneiderman mentre avevano una relazione e che almeno in un caso il magistrato avrebbeseguire e controllare a distanza la compagna. Nonostante questo, nessuna di loro si è mai rivolta alla polizia - anche visto il ruolo che ricopriva Schneiderman - ...