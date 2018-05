ilsole24ore

: Accordo stracciato con l’Iran, Trump si allontana dagli alleati europei - MondoMercati : Accordo stracciato con l’Iran, Trump si allontana dagli alleati europei - RobRe62 : Accordo stracciato, Trump si allontana dagli alleati #europei - lucaM1966 : RT @sole24ore: Accordo stracciato, Trump si allontana dagli alleati europei -

(Di martedì 8 maggio 2018) A meno che non si tratti della resa incondizionata di una parte in causa alla fine di una guerra, in diplomazia non esiste l'perfetto. Perché