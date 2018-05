ACCORDO NUCLEARE IRAN | TRUMP ANNUNCIA RITIRO Francia “lo miglioreremo” | Israele “Teheran

Trump annuncerà il ritiro dall'ACCORDO sul nucleare dell'Iran : Il Presidente degli USA Donald Trump non ha nessuna intenzione di attendere la scadenza del 12 maggio per annunciare il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare dell'Iran, vociferato ormai da mesi.È stato lo stesso Trump ha comunicare via Twitter che la decisione sarà resa nota oggi in una conferenza stampa in programma per le 20.00 ora italiana, le 14.00 a Washington.I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from ...