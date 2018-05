Accordo coi 5S ancora possibile Il governo del Colle non nascerà Matteo

Luca Ricolfi : 'Se il Pd fa l'Accordo coi grillini - smette di esistere' : Il sociologo e politologo Luca Ricolfi è uno degli analisti più richiesti dai giornali, in questi giorni si stallo della nostra politica nelle trattative per la formazione del governo. Poche ore fa Ricolfi aveva sostenuto come vedesse in una intesa destra-sinistra , sull'esempio tedesco, quella più attrezzata per fronteggiare ...