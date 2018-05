Abusi sessuali | si dimette procuratore di New York | accusò Weinstein

Abusi sessuali : va via procuratore NY : 05.04 A New York il procuratore generale Eric Schneiderman,che nelle settimane scorse Ha avviato un'azione legale contro Harvey Weinstein, si è dimesso dopo che 4 donne lo hanno accusato di Abusi sessuali e violenze fisiche sul MagazineNY Schneiderman -democratico e alleato del governatore dello stato Andrew Cuomoè divenuto negli ultimi mesi anche uno dei principali antagonisti di Donald Trump. Ha ammesso i fatti, ma ha negato con forza di ...

NADIA TOFFA/ Non è a Le Iene "pit-stop intimato dai medici" : il suo servizio sugli Abusi sessuali : NADIA TOFFA sta male, non è a Le Iene: la conduttrice costretta a disertare la diretta di stasera, "i medici mi hanno detto di no". E ieri aveva rinunciato al Serale di Amici...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:31:00 GMT)

Italia - una volta ogni tre giorni un bambino è vittima di Abusi sessuali : In occasione della Giornata nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che ricorre oggi 5 maggio, il Telefono azzurro ha pubblicato i dati sulle violenze sessuali a danno dei minori.Continua a leggere

Denuncia Abusi sessuali del prof : Università non prende provvedimenti - lei lo incastra con un video choc : Il video è stato poi pubblicato in rete e ha fatto in poco tempo il giro del mondo, ora si attendono i provvedimenti nei confronti dell'uomo.

Ogni 72 ore un minore è vittima di Abusi sessuali - ma solo 1 su 3 denuncia : Nel 2017, Ogni 72 ore circa si è verificato un caso di abuso sessuale su minore, in 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni e quasi 3 su 4 sono bambine...

Abusi e scandali sessuali - Polansky e Cosby espulsi dall'Academy degli Oscar : "Non sono idonei". Bill Cosby e Roman Polanski sono stati liquidati così dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, cioè l'organismo che assegna i premi Oscar negli Stati Uniti. I due sono stati espulsi, a seguito di una riunione del board avvenuta martedì sera, alla luce degli scandali di aggressioni sessuali in cui sono stati coinvolti. "Questa decisione - ha annunciato l'Academy stessa - è stata presa in conformità con gli standard di ...

Pedofilia e Abusi sessuali - Cardinal Pell rinviato a giudizio/ Australia - difesa : "processo prima possibile" : E' stato rinviato a processo con l'accusa di abuso sessuale il Cardinale Australiano George Pell, già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:32:00 GMT)

Ipotesi dimissioni per il cardinale Pell - imputato in due processi per Abusi sessuali : Il cardinale George Pell, prefetto della Segreteria dell'Economia, rimane per Papa Francesco e la Santa Sede "in congedo", anche dopo il suo rinvio a giudizio per presunti abusi sessuali nei confronti di minori. Quindi la sua posizione non cambia.Ma per capire il suo futuro sarà decisivo il timining del processo. La nuova udienza che si è svolta alla Corte di Melbourne questa mattina, dopo la decisione di ieri, ha stabilito - e i ...

Onu - 54 denunce di Abusi sessuali : 1.33 Le Nazioni Unite hanno dichiarato di aver ricevuto 54 denunce per abuso e sfruttamento sessuale contro membri delle forze di pace statunitensi e del personale civile che attuano programmi dell'Onu nel mondo. Le denunce si riferiscono ai soli primi tre mesi del 2018. Uno dei casi coinvolge una 11enne.Le vittime di abusi sono 66,tra cui 13 ragazze di età inferiore ai 18 anni.La maggior parte degli abusi è stata commessa nella Repubblica ...

«Abusi sessuali su diverse vittime». Pedofilia - a processo il cardinale Pell : Il cardinale George Pell , ex super ministro dell'economia del Vaticano, è stato rinviato a giudizio per abusi sessuali dopo 4 settimane di udienze. Si tratta di una sentenza che getta una luce negativa su come il Vaticano ha condotto in questi anni ...