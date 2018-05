A SUD OVEST DI SONORA Su Rete 4 il film con Marlon Brando oggi | 8 maggio 2918

Gli italiani non esistono E siamo più diversi tra Est e Ovest che tra Nord e SUD : La penisola dal punto di vista genetico è divisa da una linea che separa più Est da Ovest che Nord da Sud. L’unica che fa storia a sé è la Sardegna

Iran - sisma magnitudo 5.2 nel SUD-Ovest : 10.07 Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, in Iran, vicino al confine con l'Iraq. L'epicentro del sisma è stato localizzato vicino alla città di Sisakht e l'epicentro a una profondità di 8 chilometri. I media Iraniani riferiscono di almeno 31 persone ferite e di danni alla rete elettrica e di comunicazione.

Leggero cale delle temperature al nord-ovest - caldo ancora importante al centroSUD : Roma - SITUAZIONE. L'alta pressione che da giorni protegge il Mediterraneo centrale e l'Italia, favorendo tempo stabile e temperature ben superiori alle medie, con valori diurni in molti casi quasi estivi, sta per subire un indebolimento ad opera di correnti più fresche ed instabili di origine atlantica. Questo si manifesterà sin da giovedì lungo il suo perimetro settentrionale, con le temperature che inizieranno a ...

Iran - scossa terremoto 5.9 nel SUD-Ovest : 12.27 Una scossa sismica di magnitudo pari a 5.9 è stata registrata nella provincia di Bushehr, nel Sud-Ovest dell'Iran,dove sorge l'unica centrale nucleare del Paese. Lo ha riferito l'emittente"Press Tv", precisando che dalle prime inforzioni la scossa non avrebbe causato vittime. Le autorità hanno inviato nell'area quattro squadre di soccorritori. L'epicentro del terremoto è stato localizzato nel distretto di Kaki e l'ipocentro a un ...

Allerta Meteo - forti temporali pomeridiani al Centro/SUD mentre da Ovest avanza una “bolla” di super caldo : verso i +30°C al Nord : 1/23 ...

SCUOLA E BENI MONUMENTALI - Percorso-studio nell'area SUD-ovest di Ferrara per le classi 4R e 4Q : Passeggiata per il quartiere Giardino coi ragazzi del liceo Ariosto 16-04-2018 / Giorno per giorno Una passeggiata per il Quartiere Giardino è stata l'attività svolta dalle classi 4R e 4Q del Liceo ...

Giappone : frana nel SUDovest del Paese - 6 dispersi : Massiccia frana nel Giappone sudoccidentale: una massa di terra di 200 metri di larghezza per 100 di altezza è crollata investendo 4 case nell’isola meridionale di Kyushu intorno alle 3.50 di questa mattina. Circa duecento i soccorritori impegnati nella ricerca di 6 persone risultate disperse: sono un uomo di 45 anni e 4 donne di età compresa tra i 21 ed i 90. Quattro persone residenti in una delle case colpite sono riuscite a mettersi in ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento da SUD/Ovest : Lunedì 9 Aprile torna il maltempo - forti piogge al Centro/Nord : 1/23 ...

Allerta Meteo Italia - Vigilia di Pasqua tra il caldo anomalo del SUD e il forte maltempo in arrivo da Ovest [LIVE] : Allerta Meteo – Italia divisa in due nella Vigilia di Pasqua, con caldo anomalo al Sud e soprattutto in Calabria dove abbiamo +29°C a Torano Castello, +28°C a Luzzi, +26°C a Cosenza, Bisignano e Cerzeto, +25°C a Tropea, Rosarno, Rizziconi e Augusta, +24°C a Foggia, +23°C a Siracusa e Paola, +22°C a Barletta, Lamezia Terme, Noto e Amantea, +21°C a Bari, Reggio Calabria, Lecce, Brindisi e Termoli, +20°C a Pescara, Crotone e Vibo Valentia. Le ...