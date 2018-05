A Raffaele Cantone il Premio Sicilia 2018 | la consegna a Taormina

Raffaele Cantone il 17 maggio a Taormina : spiegherà la corruzione ai ragazzi : Un ruolo importante ha avuto in ciò la volontà di Italo Mennella di avvicinare i giovani al mondo della politica, della cultura e dell'economia in maniera consapevole e nel segno della legalità, ...

Governo - il 'terzo uomo' del presidente Sergio Mattarella : Mario Draghi o Raffaele Cantone premier : Nel momento dello stallo, si torna a parlare del 'terzo uomo' . La trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per formare un Governo langue, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ora ...

Raffaele Cantone alle pulizie pasquali : "Subito la legge per sapere chi paga i partiti" : Nell'ultima campagna elettorale "gli impegni economici dei partiti sono stati ridotti, ma è comunque importante sapere chi ha paga to chi e perché, in parte lo sapremo grazie ai bilanci dei partiti ma non basta. Avevo auspicato sia che ci fosse trasparenza volontaria sia che venissero messi nei programmi dei partiti due interventi a costo zero: interventi sulle lobby e riforma della disciplina delle fondazioni. Spero il nuovo ...

L'avvocatessa Maria Virginia Cantone si spacciava per la sorella di Raffaele Cantone per truffare i clienti : Sfruttava l'omonimia per truffare i suoi clienti. I carabinieri di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata continuata L'avvocatessa 53enne Maria Virginia Cantone, di Cervinara, denunciando a piede libero per concorso altre due persone, un 58enne disoccupato dello stesso centro irpino, e una pensionata 70enne di Cautano. L'avvocato Cantone è stata fermata subito dopo aver ricevuto una busta contenente del denaro ...