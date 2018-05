37 al massimo 50 capi ben scelti La vita è più facile con un capsule

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) Pochi, ma essenziali. È questo il segreto del "wardrobe", l'armadio-capsula che salva dalla fretta mattutina. Sì, perché meno vestiti abbiamo, più tempo risparmiamo per trovare l'abbinamento perfetto. Non facciamoci ingannare dall'inglesismo: il termine non è stato affatto coniato dai millenials, ma arriva dritto dritto dagli anni '70. La signora Faux aveva aperto a Londra proprio in quegli anni una boutique chiamata "Wardrobe" ed è stata lei a plasmare il concetto di armadio-capsula, pensando ad un guardaroba essenziale, ma completo, versatile e senza tempo. La filosofia di Faux era semplice: a una base di gonne e pantaloni utilizzabili durante tutto l'anno basterà aggiungere pochi altristagionali e il gioco è fatto. È a metà degli anni Ottanta, però, che il "wardrobe" ha raggiunto ...