32 cicogne bianche tornano in Abruzzo

(Di martedì 8 maggio 2018) L'Aquila - 32 meraviglioseinLe foto documentano l'importanza degli altipiani maggiori per l'avifauna in migrazione La presenza in migrazione della Cicogna bianca inè fatto abbastanza regolare ma vederne uno stormo di 32 assieme con lo sfondo di uno tra i più bei paesaggi d'rimane sempre un'esperienza affascinante. Le tre foto scattate dal socio SOA Massimo Pellegrini dopo una segnalazione dell'appassionato Mario Rainaldi documentano la presenza di una specie che fortunatamente sta tornando a nidificare in molti siti italiani ed europei. Per ragioni di tutela preferiamo non indicare il posto esatto dove queste meraviglie della natura si sono fermate per rifocillarsi per qualche giorno durante il lungo viaggio dall'Africa all'Europa. È l'occasione per evidenziare per l'ennesima ...