Zona Euro | indice Sentix scende a 19 | 2 punti

EuroZona - indice Sentix ancora sotto le attese : Peggiora ancora a maggio l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa dopo il passo indietro registrato ad aprile. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che ...

Grillo - referendum per la Zona euro : E poi sulla situazione politica italiana e in particolare sul M5s, ha aggiunto: "A causa di una legge elettorale, ci siamo ritrovati, già lo sapevamo, in un impasse. La legge è stata decisa a ...

EuroZona - calano inaspettatamente le vendite al dettaglio : Teleborsa, - Peggiora oltre le attese a marzo il settore retail in Eurozona. Secondo l'Eurostat , le vendite al dettaglio sono salite dello 0,1% dopo il 0,3% di febbraio , dato rivisto da +0,1%, e ...

EuroZona - scende ancora l'indice PMI : Ulteriore rallentamento della crescita economica dell'Eurozona nel mese di marzo. La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi decelera anche se permane in zona ...

Zona Euro - Commissione vede rallentamento economia in 2019 - ... : La crescita economica della Zona euro rallenterà quest'anno e il prossimo rispetto al picco visto nel 2017.

EuroZona - inatteso rallentamento dell'inflazione - ad aprile 1 - 2% : Roma, 3 mag. , askanews, Inattesa inversione di rotta dell'inflazione nell'area euro, che ad aprile è tornata ad indebolirsi all'1,2 per cento, secondo la stima preliminare di Eurostat. A marzo la ...

EuroZona - a marzo prezzi produzione in crescita : Accelerano i prezzi alla produzione nella Zona Euro. A marzo si è registrato un incremento dello 0,1% dopo che nel mese di febbraio i prezzi non avevano registrato variazioni. Il dato, comunicato dall'...

EuroZona - crescita dell'inflazione inferiore alle attese : L'inflazione dell'Eurozona è attesa in frenata. E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati oggi dall'Ufficio statistico europeo , EUROSTAT, , che ha reso nota la stima flash. I prezzi al consumo ...

Ue : proposta di bilancio da 1.279 miliardi - previsti 2 nuovi fondi euroZona : La proposta del nuovo bilancio Ue "ammonta a 1.279 miliardi di euro ", con "contributi addizionali limitati ma necessari per finanziare le nuove priorità", che portano la cifra all' 1,11% del Pil . Lo ...

EuroZona - stabile il tasso di disoccupazione a marzo : Teleborsa, - stabile la disoccupazione dell'Eurozona nel mese di marzo. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EUROSTAT, , il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,5% come nel ...