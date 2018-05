Xenoblade Chronicles 2 | ecco quando sarà lanciata la colonna sonora

Xenoblade Chronicles 2 : disponibile la nuova patch che introduce la modalità "Advanced New Game" : Alla fine del mese di gennaio vi avevamo parlato dell'arrivo del New Game Plus in Xenoblade Chronicles 2 chiamato "Advanced New Game". Questa modalità permetterà ai giocatori di tuffarsi nuovamente nell'avventura ad una difficoltà più elevata.Come segnala Gematsu, la modalità è stata resa disponibile con la patch 1.3.0 che, oltre a introdurre l'Advanced New Game, mira a correggere bug minori, problemi tecnici e interviene a bilanciare il ...