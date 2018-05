WWE Backlash 2018 6-05-18 Risultati e Report

lanotiziasportiva

: Intenso dal primo all'ultimo minuto! A #WWEBacklash 2018, @WWERomanReigns si è confermato il Big Dog della #WWE e… - WWE_Ufficiale : Intenso dal primo all'ultimo minuto! A #WWEBacklash 2018, @WWERomanReigns si è confermato il Big Dog della #WWE e… - marboscolo : RT @WWE_Ufficiale: Intenso dal primo all'ultimo minuto! A #WWEBacklash 2018, @WWERomanReigns si è confermato il Big Dog della #WWE e @NiaJa… - RikoCosplay : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Benvenuti a WWE! Ci troviamo a Newark, New Jersey, nel Prudential Center. Dopo Battleground 2016, si torna coi PPV monobrand. Il piatto forte della serata è rappresentato dal No Disqualification Match per il WWE Championship tra il campione AJ Styles e Shinsuke Nakamura; da segnalare anche la sfida tutta samoana tra Roman Reigns e Samoa Joe, e il confronto tra Big Cass e Daniel Bryan. Si parte con il Kick-Off presieduto da Reneè Young, Booker T, Otunga e Peter Rosenberg, mentre Charly Caruso sarà all’angolo social. In quest’ora precedente allo PPV, assistiamo al confronto tra THE MIZ e il MIZTOURAGE, un’intervista delle ICONICS, l’ennesimo litigio tra SASHA BANKS e BAYLEY e all’angolo social troviamo KURT ANGLE e PAIGE! -MATCH KICK-OFF: Bayley Vs Ruby Riott w The Riott Squad La Hugger tenta in qualche modo di impensierire Ruby, ma le 2 ...