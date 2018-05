Vulcano Kilauea | la differenza tra flussi di lava e fessure spiega quello che sta

meteoweb.eu

: Hawaii, la lava avanza: l'eruzione del vulcano Kilauea ha inghiottito oltre 30 case [news aggiornata alle 06:18] - repubblica : Hawaii, la lava avanza: l'eruzione del vulcano Kilauea ha inghiottito oltre 30 case [news aggiornata alle 06:18] - SkyTG24 : Ancora allerta alle Hawaii per l'eruzione del vulcano Kilauea. FOTO - fattoquotidiano : Hawaii, terremoto di magnitudo 6.9 dopo l’eruzione del vulcano Kilauea: 10mila persone evacuate -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il, nella Grande Isola delle Hawaii, non accenna a placarsi, con 11che si sono aperte nel terreno da giovedì scorso, costringendo all’evacuazione migliaia di persone. Quando si tratta di terminologia, spesso si fa confusione tra flusso die fessura vulcanica. Latra queste due caratteristichebeneche sta succedendo in questi giorni alle Hawaii. Secondo il Servizio Geologico americano (USGS), una fessura vulcanica è una frattura allungata nella superficie terrestre dalla quale erutta la. Secondo le dichiarazioni provenienti dall’USGS, “le eruzioni dallesolitamente si riducono ad un condotto centrale dopo un periodo di qualche ora o qualche giorno. Occasionalmente, latorna nel suolo riversandosi in una frattura, in un processo chiamato drenaggio; a volte latorna nella stessa fessura da cui ha ...