Vulcani | ecco le eruzioni più letali del XX secolo

Ecco 15 Vulcani attivi che è possibile scalare per vivere un’esperienza da brividi : Da centinaia di migliaia di anni, l’ attivi tà vulcani ca è fonte di numerose caratteristiche mozzafiato, dai crateri alle caldere, dai flussi di lava ai condotti lavici. Queste e molte altre caratteristiche sono ciò che spingono gli appassionati o semplicemente i più avventurosi a scalare i ripidi versanti di un vulcano per raggiungere la cima. Ecco allora una lista di 15 vulcani sparsi in tutto il mondo: alcuni sono accessibili anche a scalatori ...

Vulcani : ecco gli effetti della cenere sulla salute : Anche vivendo a debita distanza dai pericoli delle esplosioni di un vulcano, c’è sempre un notevole rischio per la salute che dipende da questi “mostri” dalla potenza e dagli effetti devastanti: la cenere Vulcanica. È composta da fini particelle di roccia Vulcanica frammentata, in grado di irritare polmoni, occhi e vie respiratorie. Per questi e altri motivi che vi illustreremo in seguito, bisognerebbe evitare l’inutile esposizione alla cenere ...