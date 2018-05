Volley | SuperLega 2018 | i migliori italiani della stagione Randazzo super bomber | Piano

oasport

(Di lunedì 7 maggio 2018) La2017-, il massimo campionato italiano dimaschile, si è conclusa con il successo di Perugia che si è laureata Campione d’Italia sconfiggendo Civitanova nella Finale Scudetto. Laha regalato grandi emozioni e le statistiche conclusive possono essere analizzate per fare un puntosituazione. Quali sono stati igiocatorisecondo le statistiche? Analizziamo la situazione parametro per parametro. MIGLIOR MARCATORE: Luigiè esploso in questae ha messo a segno ben 416 punti in 96 set giocati. A Padova lo schiacciatore si è letteralmenteato e davanti a lui in classifica ci sono soltanto degli opposti di lusso come Dusan Petkovic, Paul Buchegger, Nimir Abdel-Aziz e Aleksandar Atanasijevic che concentravano il gioco delle loro squadre. Ottimo anche il 52% in attacco, da annotare 32 aces e 24 muri. Alle ...