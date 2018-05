Volley | le ragazze della Cento Volley in semifinale provinciale

Le ragazze del Volley Grosseto vincono di misura contro il fanalino di coda Pallavolo Versilia : Per la cronaca la gara contro la Pallavolo Versilia si è poi è poi finita al tie-break del quinto set, vinto dalle grossetane per 16/14. Questi i risultati delle gare in programma lo scorso sabato 28 ...

Volley femminile - Serie A1 – Busto Arsizio stende Casalmaggiore : le ragazze in rosa fuori dai playoff! Diouf e compagne quarte : Busto Arsizio ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (22-25; 25-14; 25-15; 25-18) nel posticipo della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Farfalle tornano al quarto posto in classifica, le ragazze in rosa sono invece matematicamente fuori dai playoff (Firenze festeggia l’ottavo posto): uno smacco incredibile per una squadra che non più tardi di due stagioni fa si laureava Campionessa d’Europa dopo aver vinto anche lo ...