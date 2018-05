Volley femminile | Italia sconfitta dal Giappone in amichevole

Volley : A1 Femminile - Falasca resta a Monza : dal maschile al femminile : Monza - Miguel Àngel Falasca è il nuovo allenatore della Saugella Monza per la stagione 2018/2019. Il tecnico argentino, classe '73, guiderà la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley nella ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia lavora per giocarsi tutte le carte. Il piano A con Paola Egonu - quanto entusiasmo” : Oggi è stata presentata la stagione delle Nazionali Italiane di Volley: sarà un’estate lunghissima che incomincerà con la Nations League e che culminerà con i Mondiali. Davide Mazzanti, CT della squadra femminile, ha fatto un punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti: “Non so cosa aspettarmi – ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Con le ragazze stiamo lavorando proprio sul fatto di non aspettarci ...

Volley femminile - Nations League 2018 : il possibile sestetto titolare dell’Italia e le alternative dalla panchina : L’Italia è pronta per iniziare la propria avventura nella Nations League 2018 di Volley femminile, la competizione che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale sarà impegnata per cinque settimane consecutive in giro per tutto il Mondo (debutto il 15 maggio contro la Turchia a Lincoln), giocando 15 partite in cinque diverse sedi di gara cercando di accedere alla Final Six: si tratta di un competizione internazionale fondamentale ...

Volley : A1 Femminile - Grobelna è il nuovo opposto di Busto : Busto ARSIZIO , VARESE, - Kaja Grobelna è il nuovo opposto della Unet E-Work Busto Arsizio ! Nata in Polonia a Radom il 4 gennaio 1995, 188 cm di altezza, la nuova atleta biancorossa ha passaporto ...

Volley : A2 Femminile - Finale Play Off : Gara 1 è della Battistelli : LA CRONACA DEL MATCH- Stefano Saja schiera la formazione tipo con Battistoni in regia e Zanette opposto, al centro Casillo e Caneva, Saguatti e Markovic in banda e Gibertini libero. Luca Secchi ...

Champions League femminile : l'Imoco Volley Conegliano è medaglia di bronzo : La cronaca. Dopo la rocambolesca sconfitta di ieri in semifinale contro le campionesse in carica del Vakifbank, la formazione gialloblù torna in campo per giocarsi la medaglia di bronzo, avversario ...

Volley femminile - il VakifBank Istanbul vince la Champions League! Bis delle turche - Guidetti in trionfo : asfaltato l’Alba Blaj : Il VakifBank Istanbul ha vinto la Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa si confermano sul trono del Vecchio Continente demolendo il CSM Volei Alba Blaj con un netto 3-0 (25-17; 25-11; 25-17) nella Finale giocata alla Sala Polivalentia di Bucarest: partita a senso unico, non c’è mai stata storia. La corazzata turca allenata da coach Giovanni Guidetti ha letteralmente asfaltato le padrone di casa che non ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano chiude al terzo posto - sconfitto il Galatasaray : Conegliano ha conquistato il terzo posto nella Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia, ieri sconfitte soltanto al tie-break dal VakifBank, hanno surclassato il Galatasaray Istanbul con un netto 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) nella finalina di Bucarest (Romania) che metteva in palio l’ultima piazza sul podio. Le ragazze di coach Santarelli hanno dominato la compagine turca grazie al servizio e all’attacco, ...

Volley femminile - Finale Champions League 2018 : VakifBank superfavorito - Alba Blaj vittima sacrificale? Guidetti per lo Slam : La Finale di Champions League che non ti aspetta, l’atto conclusivo meno atteso e imprevedibile: il VakifBank Istanbul sfida il CSM Volei Alba Blaj alla Sala Polivalenti di Bucarest. Nessuno lo avrebbe immaginato fino a ieri: da una parte le Campionesse d’Europa in carica, super favorite della vigilia e desiderose di conquistare il quarto trofeo continentale della loro storia; dall’altra la compagine rumena che non era mai ...

Volley femminile - Finale Champions League 2018 : oggi VakifBank Istanbul-Alba Blaj. Programma - orario d’inizio e tv : oggi domenica 6 maggio si disputa la Finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Alla Sala Polivalenti di Bucarest (Romania) si affronteranno il VakifBank Istanbul e il CSM Volei Alba Blaj. Si tratta di un atto conclusivo inedito e inatteso per la massima competizione continentale: da una parte le Campionesse d’Europa che vanno a caccia del quarto trofeo della loro storia, dall’altra le padrone di casa che prima ...

Volley : A1 Femminile - Louisa Lippmann è il nuovo opposto di Firenze : Firenze- Il Bisonte Firenze, almeno a giudicare da quanto sta facendo sul mercato, sarà una delle protagoniste del prossimo campionato di Serie A1. La formazione allenata da Caprara , dopo gli innesti ...