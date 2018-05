Vodafone prima per qualità voce e dati : Per i dati, invece, sono stati valutati l'accessibilità al servizio, la velocità e la fluidità di servizi come la navigazione online e lo streaming. Su una scala di mille punti, la rete Vodafone ne ...

Vodafone festeggia i papà e la primavera con il nuovo Happy Friday : Con qualche giorno di anticipo Vodafone festeggia la primavera e la festa del papà, con un regalo che sarà sicuramente apprezzato da chi vuole fare un regalo al proprio genitore. L'articolo Vodafone festeggia i papà e la primavera con il nuovo Happy Friday proviene da TuttoAndroid.

Vodafone ufficializza la prima rete mobile 4.5G a 1Gpbs per sfruttare i Galaxy S9 : Vodafone ha ufficializzato oggi la possibilità di utilizzare per la prima volta la rete mobile 4.5G alla velocità di 1Gpbs, attualmente supportata dal nuovo Samsung Galaxy S9: ecco dove.In attesa della diffusione della connettività mobile 5G, che avverrà in 3 grandi città entro il 2020, per chi ha comprato uno smartphone recente, Vodafone offre una via di mezzo: la connettività mobile 4.5G.Attualmente Vodafone ha lanciato la tecnologia 4.5G in ...