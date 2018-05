Vodafone è il miglior operatore mobile in Italia secondo un recente studio

Mobile broadband - Vodafone è la migliore per qualità dei servizi voce e dati : ... la qualità fonica e il tempo di instaurazione, mentre per i dati l'accessibilità al servizio, la velocità e la fluidità di servizi come il browsing e lo streaming ". servizio voce In tutti e tre gli ...

La rete mobile di Vodafone è la migliore in Italia secondo l’indagine P3 : La rete mobile Vodafone è stata eletta la migliore d'Italia secondo i risultati dei test svolti da P3 Communications: sono stati valutati i servizi voce e dati in circa 5000 km di strade, in grandi città e comuni medio-piccoli sparsi per tutto il Paese. L'articolo La rete mobile di Vodafone è la migliore in Italia secondo l’indagine P3 proviene da TuttoAndroid.

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | maggio 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Migliori offerte telefonia mobile (WIND - Vodafone - TIM - TRE) : In questo articolo abbiamo raccolto per voi le Migliori offerte di telefonia mobile. Siete stanchi del vostro operatore o del costo della vostra offerta? Siete nel posto giusto. Troppo spesso capita di avere una promozione telefonica mobile che non va incontro alle nostre esigenze e che magari ci costringe a pagare somme ingenti per servizi di cui non abbiamo bisogno (come ad esempio troppi minuti, troppi messaggi o troppi Giga di Internet). In ...

Migliori offerte mobile Tim - Wind Tre - Vodafone : Le Migliori offerte mobile da attivare anche a maggio tra gli operatori Tim, Vodafone e Wind Tre. Non si tratta di tutte le offerte disponibili, ma solo di quelle Migliori in termini di costo e quantità di dati e chiamate, ed eventualmente di SMS quando presenti, disponibili attualmente. Molte delle offerte richiedono la portabilità del numero e l’attivazione esclusiva online oppure in negozio, con, in alcuni casi, la richiesta di un ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | aprile 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | marzo 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | marzo 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tre importanti miglioramenti per Huawei P10 Lite Vodafone con aggiornamento B138 : Ci siamo da poco messi alle spalle la settimana dedicata al cosiddetto Huawei P10 Lite Vodafone, la versione brandizzata dello smartphone Android che sta ricevendo alcuni interessanti pacchetti software, ma in queste ore è necessario soffermarsi sull'aggiornamento B138. Anomalo l'approccio del produttore, con alcuni upgrade in successione, ma anche con parte dell'utenza che a quanto pare ha ricevuto direttamente il firmware in questione. Da ...