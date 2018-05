ilgiornale

: Viviani ci ha preso gusto: due volate, due vittorie «Ho solo chiuso gli occhi» - canalesportiv : Viviani ci ha preso gusto: due volate, due vittorie «Ho solo chiuso gli occhi» - larenait : #Giro101 Nonostante un'evidente scorrettezza subita nel finale, Viviani non fa polemica. Anzi... - laflammerouge16 : #EurosportCiclismo - Dunque, Viviani aveva 68 punti alla partenza, ha preso 6 punti al 1° TV e 6 punti al 2° TV (20… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Marco Pantani andava forte in salita per ridurre al minimo l'agonia, Eliafrulla veloce le sue leve per raggiungere l'estasi di un momento, di quell'attimo che può durare in eterno. Elia ...