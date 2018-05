Videogiochi Made in Italy | Digital Bros Game Academy presenta Svilupparty Beta 2018

eurogamer

(Di lunedì 7 maggio 2018) La nuova edizione disi terrà a Bologna dal 18 al 20 maggio, e la due giorni di manifestazione sarà preceduta quest'anno da, una giornata interamente dedicata a incontri e conferenze con ospiti internazionali del panorama videoludico.avrà come sponsor la, l'accademia per diventare sviluppatori didel Gruppo, attiva nella formazione di figure professionali per l'industria dell'intrattenimentoe attraverso i corsi diDesign,Programming eArt 2D/3D, che promuove questa manifestazione allo scopo di sostenere i talenti italiani e dare il proprio contributo per la crescita del settore in Italia.Geoffrey Davis, Direttore Generale di DBGA, venerdì 18 maggio aprirà la giornata dedicata alle conferenze, con un intervento sull'importanza di eventi come, ...