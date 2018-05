Video Genoa Fiorentina 2-3 | highlights e gol della partita Serie A 36^ giornata

DIRETTA / Genoa Fiorentina (risultato finale 2-3) streaming Video e tv : il Grifone scivola ancora - ma... : DIRETTA Genoa Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi per la 36^ giornata Serie A (oggi 6 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:20:00 GMT)

Nome inedito per l'attacco del Genoa : sarebbe l'obiettivo numero uno Video : I tifosi del Genoa possono sorridere [Video]: Preziosi e Ballardini sono gia' al lavoro per il prossimo mercato. Delineate a cena strategie e obiettivi per l'estate, con le parti in piena sinergia. l'obiettivo del club è non soffrire più, quindi consolidare il centro classifica come punto di partenza. Mattia Destro pista suggestiva per il Genoa Tra i nomi di mercato in cima alla lista del presidente e del mister c'è l'attaccante del Bologna, ...

Genoa - se parte Veloso può arrivare il talento di un top club Video : E' Youssef Ait Bennasser, 21enne, centrocampista in forza al Monaco [Video] il possibile sostituto di Miguel Veloso per la prossima stagione. Il Genoa di Enrico Preziosi è gia' attivissimo sul calciomercato, la societa' rossoblu vuole bruciare le tappe e farsi trovare pronta per giugno. Veloso in Cina? Per il Genoa c'è Bennasser Tra i tanti nodi di da sciogliere c'è quello relativo al centrocampista portoghese, la cui permanenza sotto la ...

La promessa di Preziosi ai tifosi del Genoa e le novità per il futuro del club Video : Enrico #Preziosi ha deciso di prore con Davide Ballardini anche nella prossima stagione. E' questo il primo segnale di pace diretto ai tifosi del Genoa [Video], che tanto avevano a cuore le sorti del mister, dopo aver dribblato abilmente le domande sul futuro del tecnico. Addirittura sembrava che il patron rossoblu fosse orientato a cambiare guida, ma alla fine la scelta è ricaduta sull'allenatore ravennate, protagonista di un vero e proprio ...

La reazione di Davide Ballardini dopo il rinnovo col Genoa Video : Dal probabile addio ad una conferma inaspettata. #Davide Ballardini conquista il rinnovo contrattuale con il Genoa [Video] e finalmente dalla prossima estate potra' lavorare con la squadra da inizio stagione. Questa mattina al quartier generale di Pegli, il tecnico rossoblu è stato preso d'assalto dai giornalisti, ma il mister ravennate ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, in attesa di parlare ai media nella consueta conferenza ...

Il Genoa mette le mani su due nuovi giocatori per Ballardini Video : Sara' un mercato mirato, senza colpi roboanti. Il #Genoa di Enrico Preziosi ha appena gettato il mattone più importante, con la conferma di Davide Ballardini in panchina [Video]. Nella prossima sessione estiva delle trattative il dg Perinetti sara' chiamato a migliorare l'attuale organico: bisogna rimediare ad alcuni investimenti sbagliati, fare cassa e sistemare la squadra seguendo le indicazioni dell'allenatore. Nessuna mossa azzardata, pochi ...

Spuntano i dettagli del nuovo contratto di Ballardini al Genoa Video : Entusiasmo alle stelle nella Genova rossoblu dopo la notizia della conferma di Davide Ballardini [Video]. L'allenatore del #Genoa sarebbe infatti ad un passo dal tanto atteso rinnovo contrattuale. Negli ultimi giorni avevamo segnalato una netta ripresa del ravennate nella corsa alla panchina del Grifone; oggi la redazione sportiva de Il Secolo XIX è andata oltre, fornendo dettagli esclusivi sull'intesa tra Preziosi e Ballardini. Genoa avanti con ...

Video/ Atalanta Genoa (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Atalanta Genoa (3-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match all'Atleti Azzurri d'Italia (domenica 29 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:40:00 GMT)

