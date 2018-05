Video Catania Rende 6-1 | highlights e gol della partita Serie C 38^ giornata

DIRETTA / Catania Rende (risultato finale 6-1) streaming Video e tv : finisce in goleada! : DIRETTA Catania Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Etnei ancora a caccia del secondo posto in classifica(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:19:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 - quarta tappa Catania-Caltagirone : percorso e diretta tv Video : Dopo la prima giornata di riposo, il 101° Giro d’Italia [Video] approdera' in Sicilia. In programma martedì 8 maggio 2018 ci sara' la 4ª tappa della corsa di Ciclismo, che portera' la carovana da Catania a CaltaGirone. Un percorso di 198 Km caratterizzato da un continuo sali-scendi. L’arrivo, poi, sara' davvero interessante, perché presentera' delle pendenze. A re vi riportiamo i dettagli su planimetria e altimetria della frazione ...

Trapani e Catania lottano per il secondo posto Video : Livorno, Padova e Lecce gia' promossi in Serie B [Video]. Fra oggi e domani attesi gli altri verdetti per play off, play out e retrocessioni in Serie D. Previsti, infatti, gli ultimi 90' del campionato di Serie C. Nel girone A, alle 16,30, la Robur Siena, seconda della classe, sara' impegnata a Prato, mentre il Pisa riposera'. Il Livorno chiudera' la stagione a Piacenza. Fra le altre partite in programma spiccano Alessandria-Cuneo, ...

Catania - arrestati ultras fermati durante la trasferta di Matera/ Video - i 20 aggressori arrestati : ultras Catania arrestati: scambiarono cittadini per tifosi del Siracusa che vennero picchiati e rapinati. Il fatto avvenne lo scorso 29 aprile, in occasione della trasferta di Matera(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:32:00 GMT)

Diletta Leotta torna a Catania : ecco il primo bikini della giornalista in vista dell’estate [FOTO e Video] : 1/31 Foto Instagram ...

Video/ Matera Catania (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Matera Catania (2-1): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone C. Sconfitta pesante per i siciliani in Basilicata (29 aprile)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:33:00 GMT)

Diretta/ Matera Catania (risultato finale 2-1) streaming Video e tv : Sernicola decisivo allo scadere : Diretta Matera Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etnei ormai quasi rassegnati ai play off con il Lecce lontano 4 punti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:41:00 GMT)

