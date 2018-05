Viaggi & Turismo | esplora destinazioni affascinanti con le offerte speciali di

Viaggi & Turismo : case vacanza - ecco quanto spendono in media a persona i Viaggiatori italiani : Esperto globale delle case vacanza, HomeAway® svela i dati della sua ultima rilevazione dei prezzi delle case vacanza** sulla piattaforma tra gennaio e novembre del 2017. Lo studio prende in considerazione sia le destinazioni entro i confini nazionali che quelle internazionali dando così una panoramica di quale sia la spesa media che un Viaggiatore che affitta una casa vacanza su HomeAway ha sostenuto per affittare questa tipologia di alloggio ...

Viaggi & Turismo - Ryanair : record di prenotazioni per le nuove rotte da Crotone a Milano Bergamo e Pisa : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha confermato oggi un record di prenotazioni per le due nuove rotte estive da Crotone verso Milano Bergamo e Pisa, annunciate lo scorso febbraio, e operative nella programmazione estate 2018 di Ryanair dall’aeroporto calabrese. La Crotone – Milano Bergamo avrà una frequenza giornaliera, mentre la Crotone – Pisa sarà operata con tre voli a settimana. Per celebrare il successo di prenotazioni delle nuove ...

Viaggi & Turismo : Air Transat - ripartono i voli Venezia-Montréal e Venezia-Toronto : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva dall’aeroporto di Venezia: da sabato 5 maggio ripartono i voli Diretti da Venezia per Montréal e Toronto. I collegamenti Venezia- Montréal sono con 2 voli a settimana a maggio (sabato e domenica), e 3 a settimana dal 22 giugno (venerdì, sabato e domenica) fino al 28 ottobre; i collegamenti Venezia-Toronto sono con 2 voli settimanali (sabato ...

Viaggi & Turismo : dimmi che film guardi - e ti dirò che vacanza scegliere [GALLERY] : 1/25 Casale Rosennano ...

Viaggi & Turismo : ecco le strutture ricettive “amiche della bicicletta” : Con l’arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di rompere la routine quotidiana per andare alla scoperta di nuovi territori, entrare a contatto con la natura e immergersi nei suoi profumi e colori: proprio su questo pensiero “slow” fa leva il cicloTurismo, fenomeno in forte espansione che negli ultimi tempi, in Italia, è diventato un’apprezzata soluzione anche per chi non è mai stato un grande appassionato di bicicletta. Ogni pedalata ...

Viaggi & Turismo : in Italia le due case vacanza convenienti più amate a livello mondiale : TripAdvisor, il sito per la prenotazione e la pianificazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice case vacanza 2018. I premi riconoscono 30 delle migliori case vacanze in tutto il mondo in tre categorie*: Lusso (tariffa media a notte superiore o uguale a 250€), di Fascia Media (tra 83€ e 125€ a notte) e convenienti (tariffa media a notte inferiore o uguale a 82€). Le case vacanza premiate nelle varie categorie sono ...

Viaggi & Turismo : i 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze attive : È il Dolomiti Camping Village di Dimaro (TN), in Trentino, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio Sport 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta specializzate nelle vacanze attive per i turisti sportivi. Una vittoria che conferma il Trentino-Alto Adige come la regione dello sport e del benessere in vacanza, dopo il premio conquistato dal ...

Viaggi & Turismo - Alta Badia : Viaggio nell’anima del mondo ladino - tra corsi di cucina e caverne preistoriche : È un universo affascinante ed antichissimo, legato alla vita a contatto con la natura dolomitica e le splendide montagne Patrimonio Mondiale UNESCO. La tradizione e la cultura ladina sono ancora vive in Alta Badia e nei suoi paesini, che custodiscono un patrimonio unico, che si rispecchia nella sua particolare lingua, parlata da circa 30mila persone tra le valli delle Dolomiti da oltre 2mila anni, nelle leggende, che raccontano di cavalieri, ...

Viaggi & Turismo : ecco il Jacob’s Well - una pericolosa meraviglia naturale del Texas : Nella contea di Hays, in Texas, circa un’ora a sud-ovest di Austin, esiste una meravigliosa e molto nota piscina naturale: si chiama Jacob’s Well. È rinfrescante e incantevole, ma è anche un buco nero senza fine che ha attirato diversi sub alla morte. Se si è alla ricerca di sollievo dal caldo soffocante del Texas, i 20°C quasi costanti dell’acqua cristallina del Jacob’s Well sono senza dubbio molto più di una tentazione. Queste acque sono ...

Viaggi & sostenibilità : un weekend “Eco-Friendly” al giorno con gli Oli Zucchi : Sostenibili a tavola e perché non in vacanza? Oleificio Zucchi, che da sempre unisce la bontà dei suoi prodotti ad un’anima attenta alla sostenibilità, premia gli amanti della natura con un’esperienza eco-sostenibile, a tavola e anche in Viaggio! Grazie al concorso “weekend Eco-Friendly”, dal 15 marzo al 15 giugno chi sceglie una selezione speciale di Oli Zucchi potrà vincere ogni giorno un soggiorno in una struttura Ecobnb, la piattaforma che ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta del Mustang - una delle zone più affascinanti di tutta l’Himalaya : Mustang, Regno di Lo, Ultimo Tibet: tre nomi per indicare una terra incastonata fra Tibet e Nepal, cinta a sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e dell’Annapurna e delimitata a nord, est e ovest dalle montagne e dagli altopiani tibetani. Un territorio aspro, solo marginalmente sfiorato dalla modernità, una terra di leggende e miti, monaci e città fortificate, dove fioriscono interi campi di rododendri rosa e si conduce uno stile di ...

Viaggi& Turismo : ecco 10 cose sorprendenti sulla nave da crociera più grande del mondo : Quando sembra che ormai le abbiano inventate proprio tutte e sia impossibile offrire di meglio a bordo di una nave da crociera, ecco che arriva una nuova sorpresa. Questa volta a lasciare a bocca aperta è la “Symphony of the Seas” della compagnia Royal Caribbean, già ribattezzata come la più grande nave da crociera del mondo. Da sabato 7 aprile ha iniziato la sua navigazione partendo da Barcellona, per un itinerario di sette notti ...

Viaggi & Turismo : ecco le 10 spiagge più belle del mondo [GALLERY] : 1/11 Anse Source d’Argent, Seychelles ...

Viaggi & Turismo - ecco i “gemelli diversi” : una selezione di attrazioni nel mondo incredibilmente simili tra loro [GALLERY] : 1/48 Campidoglio, Washington DC ...