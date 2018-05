Blastingnews

: Vertici e dichiarazioni: il clima teso nel centrodestra - ManuKovfefe : Vertici e dichiarazioni: il clima teso nel centrodestra - dottking : @AlfredoPedulla Troppo tardi fare dichiarazioni a 2 giornate dalla fine. Ci sono state le riunioni con i vertici… - Pilon_Andrea : @PeppePelle8 @ZuscOni @Candy_Amara @pbecchi @OmnibusLa7 Io i programmi degli altri partiti li ho letti, pensa te. C… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Un equilibrio instabile. Con il titolo di una famosa canzone degli Stadio si potrebbero riassumere le ultime ore delitaliano. Nel giorno delle nuove consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ancora una volta ilpolitico sembra essere quanto mai incerto. Come noto, il Presidente della Repubblica ha un suo piano preciso in mente, ma deve comunque scontrarsi con gli attori politici che non sembrano essere d’accordo sull’azione del capo dello stato. Il passo indietro di Di Maio e la richiesta di Giorgetti Intanto, il leader pentastellato Luigi Di Maio, sembra fare un passo indietro, o quantomeno “di lato”. Il giovane politico partenopeo infatti, ha annunciato di essere pronto a mettersi da parte se l’ostacolo alla formazione di un governo sia la sua investitura a premier. L’unica condizione che permane tuttavia, è l’esclusione di Forza Italia da ...