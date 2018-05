Verso il voto | ma quando? A luglio è difficile | in autunno costa caro

CONSULTAZIONI - INCONTRO SALVINI-DI MAIO/ Live - voto 8 luglio? Mattarella Verso Governo elettorale - ok Lega-M5s : CONSULTAZIONI Live da Mattarella : Governo di tregua o elezioni a luglio, le ultime notizie e gli scenari. Di MAIO , Governo con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:50:00 GMT)

Slovenia Verso il voto - sfida tra 25 liste : Il 3 giugno le elezioni: soglia di sbarramento del 4 per entrare in Parlamento. È Marjan Šarec il volto nuovo

Pd - non renziani Verso voto su Martina : 14.15 Gli esponenti del Pd che non fanno capo a Renzi sarebbero intenzionati a chiedere, nella Direzione del partito di domani, un voto sul mandato del reggente Martina fino all'Assemblea Nazionale Intanto Franceschini, a proposito del sito senzadime.it che raccoglie le liste dei dirigenti favorevoli e contrari a un governo con M5S,osserva che "quando una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che rigarda il partito e il Paese ...

[Il retroscena] Salvini il vincitore Verso l'incarico al buio. E Mattarella chiude la finestra del voto a giugno : Ambasciatori al lavoro per trovare una soluzione ed evitare il piano dei 5 Stelle del ritorno alle urne subito. I forni si sono chiusi senza produrre mezza pagnotta. Di Maio ha chiuso quello con il centrodestra per non saper fare mezzo passo di lato rispetto alla premiership e rispetto “all’ingombro Berlusconi”. Salvini non ha accettato la proposta indecente di tradire Berlusconi. Renzi ha chiuso quello con i 5 Stelle. E il leader Di Maio, a cui ...