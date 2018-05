Venezia | si tuffarono nel bacino di San Marco per infastidire le grandi navi | Tribunale

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 maggio 2018) Ventisei attivisti No-avrebbero dovuto pagare oltre 50mila euro, complessivamente, per essersi tuffati neldi Sannel corso di una manifestazione che nel 2013 aveva temporaneamente bloccato i bestioni del mare che transitano proprio di fronte a Palazzo Ducale. Cinque anni dopo ilha cancellato le multe della Capitaneria di Porto, accogliendo il ricorso dei nuotatori che avevano messo in scena una protesta variopinta. Ognuno di loro si era visto contestare la violazione del divieto di balneazione, con conseguente ordinanza-ingiunzione di pagamento di 2.071 euro ciascuno. Qualcuno si era gettato in acqua con i vestiti, ma i più organizzati avevano le mute da sub visto che il 21 settembre l’acqua era già fredda. Per farsi notare dalleavevano con sé materassini e animali gonfiabili, in testa cuffie colorate. Gli uomini della Digos ...