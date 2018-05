Velisti dispersi | la Guardia Costiera italiana ha chiesto di allargare l’area delle

Nuove ricerche per i Velisti dispersi. Farnesina in pressing sul Portogallo : Una nave della nostra Marina militare impegnata nelle ricerche di Aldo Revello e Antonio Voinea, gli skipper dispersi dal 2 maggio scorso a largo di Gibilterra. Appello dei familiari: 'Continuate a ...

Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : sospese le ricerche : Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: sospese le ricerche Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: sospese le ricerche Continua a leggere

Velisti dispersi nell'Oceano Atlantico - si riaccende la speranza : l'Italia avvia le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare - una fregata di ultima generazione qualificata per il soccorso - è stata dirottata sull'Atlantico per aiutare nelle ricerche di

Velisti dispersi - nave della Marina italiana in zona per ricerche : Velisti dispersi, nave della Marina italiana in zona per ricerche Velisti dispersi, nave della Marina italiana in zona per ricerche Continua a leggere

Velisti italiani dispersi in Portogallo - dopo l'appello della moglie riprendono le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare farà un'ulteriore ricerca con l'elicottero di bordo dei due Velisti - l' italiano Aldo Ravello e il suo amico romeno Antonio Voinea - dispersi nell'Atlantico tra le Azzorre e Gibilterra. È il risultato dell' impegno del governo dopo l'appello della moglie di Revello, Rosa Cilano. La Farnesina ha informato il Portogallo che da ieri aveva interrotto le ricerche. "Ci sono infiniti casi di persone ...

Velisti dispersi - la Marina Militare si muove per ritrovare i nostri connazionali. L'appello della moglie di Revello : La nave Alpino della Marina Militare domani e dopodomani opererà alla ricerca dei Velisti Aldo Revello e Antonio Voinea dispersi dopo il naufragio della barca a vela Bright avvenuto a 300...

Velisti dispersi. Appello della moglie di Aldo Revello : &qout;Continuate le ricerche&qout; : &qout;Continuate le ricerche ancora per un po'&qout;. Arriva a stretto giro l'Appello accorato della moglie di Aldo Revello. Lo skipper insieme all'amico Antonio Voinea risulta disperso nell'Atlantico ...

Velisti dispersi : Marina militare ha ripreso le ricerche : Il naufragio della barca di Aldo Revello e Antonio Voinea 3 giorni fa nell'Oceano Atlantico, tra le Azzorre e Gibilterra. Appello della moglie dello skipper spezzino a governo -

Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : la Marina Militare invia nave per le ricerche : Antonio Voinea e Aldo Revello sono dispersi da cinque giorni in un'area compresa tra la costa portoghese e le isole Azzorre. La Marina Militare ha inviato la nave Alpino per potenziare le ricerche.Continua a leggere

Velisti dispersi NELL'ATLANTICO/ Il Portogallo non dimentichi Ulisse e continui a cercarli : Aldo Revello e Antonio Voinea sono DISPERSI dal 2 maggio tra Azzorre e Portogallo. Lisbona vuole fermare le ricerche. La nave militare Alpino è in zona. ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:06:00 GMT)MIGRANTI, SCONTRI A BARDONECCHIA/ Neonazi contro No Tav, c'è un cadavere da sotterrare..., di R. PersicoMARITO E MOGLIE SUICIDI/ Davanti alla figlia, Cristo risorto scioglierà anche quella corda, di R. Persico

Velisti dispersi - la Marina manda la nave Alpino alle Azzorre. La Farnesina al Portogallo : “Riprendete le ricerche” : La nave Alpino della Marina Militare lunedì e martedì opererà alla ricerca dei Velisti Aldo Revello e Antonio Voinea dispersi dopo il naufragio della barca a vela Bright avvenuto a 300 miglia dalle Isole Azzorre. La comunicazione arriva dopo il disperato appello di Rosa Cilano, moglie di Revello: “Ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al Presidente della ...

Velisti dispersi - parte Nave Alpino : La Spezia - Domani e martedì Nave Alpino, nell'ambito di un transito programmato, farà un'ulteriore ricerca con impiego elicottero di bordo in relazione al naufragio dell'imbarcazione Bright ...

Velisti dispersi nell’Atlantico - la nave “Alpino” della Marina Militare impegnata per le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare fara’ il 7 e 8 maggio, nell’ambito di un transito programmato in quelle acque, un’ulteriore ricerca con impiego elicottero di bordo in relazione al naufragio dell’imbarcazione Bright presumibilmente avvenuto il 2 maggio a 300 miglia a oriente delle Isole Azzorre. Lo comunica la Marina spiegando che “il Portogallo e’ informato che la nostra iniziativa e’ su base di ...

Velisti dispersi - nave della Marina italiana in zona per ricerche : La nave Alpino della Marina Militare italiana farà il 7 e 8 maggio, nell'ambito di un transito programmato in quelle acque, un'ulteriore ricerca della barca a vela Bright, naufragata il 2 maggio a 300 ...