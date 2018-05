Vaticano | il nuovo casco delle guardie svizzere è a risparmio

ilgiornale

: RT @tvsvizzera: Hanno giurato in #Vaticano 32 nuove #GuardieSvizzere al servizio di #Francesco. Mentre viene introdotto un nuovo, moderno e… - V_Mannello : RT @tvsvizzera: Hanno giurato in #Vaticano 32 nuove #GuardieSvizzere al servizio di #Francesco. Mentre viene introdotto un nuovo, moderno e… - tvsvizzera : Hanno giurato in #Vaticano 32 nuove #GuardieSvizzere al servizio di #Francesco. Mentre viene introdotto un nuovo, m… - guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'Cardinale Pell a processo per pedofilia, il Vaticano spera nell’assoluzione' è stato pubblicato… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Insi fa economia. I nuovi caschi per lesaranno low cost. Niente più pesantissimo ferro battuto e fatti a mano. Ilprodotto in dotazione all'esercito più famoso del mondo sarà in pvc e ...