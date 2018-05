Vandali contro Invalsi in liceo Firenze

Vandalismo a Magione : controllo di vicinato e videosorveglianza per contrastare il fenomeno : ... deve scontare 6 mesi Magione, nuovi progetti per San Savino: ristrutturazione della ex-scuola elementare, nuova tabellonistica e percorsi ciclabili ← A Foligno si respira già aria di Scienza e ...

Atto Vandalico contro la Kyenge - parla il marito : “Poteva stare zitta. Il Pd? È bollito” : Ceciel Kyenge, europarlamentare del Pd, vittima di un Atto vandalico nella sua casa di Modena, aveva parlato di episodio xenofobo. Suo marito in radio ha commentato l'accaduto: "Cecile poteva contare fino a cinque prima di parlare, a volte meglio stare zitti". E non risparmia una stoccata al partito di sua moglie: "Il Pd è morto, è bollito. E ho votato Lega al Senato e M5s alla Camera".Continua a leggere

Vandali contro Cécile Kyenge - confessa il vicino : “Il marito non raccoglieva le feci del cane” : Vandali contro Cécile Kyenge, confessa il vicino: “Il marito non raccoglieva le feci del cane” Il muro dell’abitazione dell’ex ministro era stato trovato imbrattato di escrementi: non si è trattato però di xenofobia, ma di una lite tra vicini Continua a leggere

"Vandali contro casa Kyenge" - poi confessa il vicino : "Ripicca per il marito che non raccoglie le feci del cane" : È stato per qualche ora un caso politico, poi tutto si è risolto. Nessun raid razzista contro l'abitazione...

CECILE KYENGE - STERCO CONTRO LA SUA CASA/ Modena - politica PD colpita dai Vandali : "Non mi piegherò" : CECILE KYENGE, STERCO CONTRO la sua CASA: a Gaggio Montano (Modena) le mura prese d'assalto da alcuni vandali. Il Partito Democratico stigmatizza l'accaduto e parla di "atto razzista"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 20:19:00 GMT)

Atto Vandalico contro l’ex ministra Cecile Kyenge : imbrattate le pareti della sua casa : Solidarietà da parte del Pd per l'episodio intimidatorio di cui è stata vittima l'europarlamentare Cecile Kyenge: vandali si sono introdotti nella notte nella sua abitazione di Modena.Continua a leggere

Vandali s'accaniscono contro le auto : Ancora una notte trascorsa poco tranquilla a ridosso del centro storico . Stavolta la segnalazione dei cittadini arriva da via Bruno Buozzi, poco sotto Porta degli Ortacci a Gubbio , dove nell'ultimo ...