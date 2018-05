Usa | Trump | domani annuncio la mia decisione sull' Iran

Trump non sarà presente a inaugurazione ambasciata Usa a GerUsalemme : Il presidente Donald Trump non sarà presente all'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. La delegazione presidenziale attesa lunedì 14 maggio sarà guidata dal vicesegretario di Stato,...

All'inaugurazione dell'ambasciata Usa a GerUsalemme Trump manda la figlia Ivanka. Lui non ci sarà : Il presidente americano Donald Trump non sarà presente All'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme in programma per il 14 maggio prossimo. A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà però una folta delegazione guidata dal vice segretario di Stato, John Sullivan. Accanto a lui, il genero del presidente, Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, la figlia Ivanka Trump e il segretario del ...

Usa - McCain in fin di vita per un cancro al cervello : ai suoi funerali non vuole Trump : Usa, McCain in fin di vita per un cancro al cervello: ai suoi funerali non vuole Trump Usa, McCain in fin di vita per un cancro al cervello: ai suoi funerali non vuole Trump Continua a leggere

Usa - per il "Washington Post" Donald e Melania Trump vivono da separati : Nell'inverno del 2014, aveva fatto scalpore la notizia di Barack e Michelle Obama che alloggiavano in due camere di albergo separate durante un soggiorno alle isole Hawaii. Quattro anni dopo, un'altra ...

COREA DEL NORD A Usa : “OSTACOLANO DISGELO CON IL SUD”/ “Provocano per rovinare dialogo” : colloquio Trump-May : COREA del NORD: “Gli Usa ostacolano la nostra distensione con il SUD”. Già finito il periodo di pace? Un portavoce del ministero degli Esteri NORDCOREAno rimprovera gli americani(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:30:00 GMT)

Usa - Trump parla alla convention della lobby delle armi attacca Londra : “C’è ospedale in zona di guerra” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

Nucleare Iran - Rohani avverte Trump : “Se lascia l’accordo gli Usa se ne pentiranno” : “Se gli Stati Uniti lasciano l’accordo Nucleare se ne pentIranno”. Questo il messaggio lanciato dal presidente Iraniano Hassan Rohani a meno di una settimana dal 12 maggio, data entro la quale Donald Trump deciderà se confermare l’intesa firmata nel 2015 tra Iran e Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti. “Se l’America lascerò l’accordo Nucleare – ha detto Rohani in un discorso televisivo ...

Ivana Trump e Rossano Rubicondi/ "Mia figlia Ivanka prossima Presidente Usa" (Ballando con le stelle 2018) : Ivana Trump & Rossano Rubicondi sono pronti a danzare e a dare spettacolo nella semifinale di Ballando con le stelle. I due tornano insieme dopo diverso tempo. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:49:00 GMT)