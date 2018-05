Usa - studente dorme in classe : l'insegnante lo sveglia a calci : La professoressa ha dichiarato che lei voleva solo "svegliare l'alunno in modo scherzoso". Lo riporta l'edizione statunitense dell' Huffington Post. "Se chiedete ai ragazzi vi diranno che gioco spesso ...

Usa : studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da insulti razzisti sul web : USA: studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da insulti razzisti sul web India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti online.Continua a leggere India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti […]

Università di Ferrara - ex studente fa caUsa dopo 16 anni/ “Voto di laurea sbagliato”. Quanti casi simili : Ferrara, voto di laurea sbagliato: informatico di 48 anni denuncia Università. Ex studente: “Per anni ho perso posti di lavoro”. L'esposto è già arrivato in Procura. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:25:00 GMT)

Corea nord : genitori studente Usa morto fanno caUsa - torture : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Bullismo - si scUsa studente leccese : 18.14 Ha chiesto scusa in classe lo studente dell'istituto tecnico 'Fermi' di Lecce, ripreso in un video mentre prende a calci e minaccia con una sedia un compagno di classe. Lo riferisce il preside dell'istituto: "Il ragazzo, presa coscienza del terremoto mediatico che lo ha travolto, ha chiesto in classe che non se ne parlasse più, scusandosi davanti ai compagni e alla stessa vittima per il suo comportamento. E' un ragazzo fragile anche lui" ...

Studentessa di RagUsa dedica tesi al progetto "Saturnino" : Doriana Dipasquale, neo dottoressa Ragusana, ha dedicato la sua tesi di laurea al progetto che vede impegnati clowndottori all'Arezzo di Ibla

"Lo studente mi ha chiesto scUsa. L'episodio non è stato così straordinario - non capisco il clamore" : "Si è trattato di un episodio sicuramente spiacevole, ma limitato pur nella sua gravità, ma ne avete fatto una cosa troppo grande e straordinaria". Intervistato dalla Gazzetta di Lucca, il professore dell'Istituto Carrara minimizza L'episodio che l'ha coinvolto. Circola in rete un video in cui uno dei suoi alunni, infastidito lo insulta e umilia. La diffusione del video e la reazione generata ha portato tre alunni, tutti minorenni ...

PROF BULLIZZATO DA STUDENTE : “QUI COMANDO IO - INGINOCCHIATI E DAMMI 6”/ Video - Lucca : l’alunno chiede scUsa : PROF BULLIZZATO da alunno in una scuola di Lucca: “In ginocchio e mi metta sei, qui COMANDO io!”. Il Video diventa virale: convocato consiglio di classe straordinario.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:44:00 GMT)

'Non fu abuso sessuale' assolto il giovane accUsato di violenza su una studentessa americana : Era accusato di aver violentato una studentessa americana. Ieri, dopo cinque anni e un processo con rito abbreviato, un giovane della Valdichiana è stato assolto dal gup Cecchi perché il fatto non ...

Firenze - studente Usa accoltellato per aver difeso la fidanzata molestata : è grave : L'episodio nella notte all'incrocio tra via dell'Agnolo e via Verdi, nel centro di Firenze. Lo studente americano, operato d'urgenza, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi.Continua a leggere

Foto di laurea con pistola alla cintola - la studentessa Usa che scatena le polemiche : La giovane ha deciso di posare per la sua laurea non con un classico vestito e il copricapo ma indossando alla cintola dei suoi jeans una pistola.Continua a leggere

Giada Di Filippo - studentessa suicida a Napoli/ L'ultima telefonata al fidanzato : “ScUsa - non ce la faccio” : Giada Di Filippo, studentessa suicida a Napoli. L'ultima telefonata al fidanzato: “Scusa, non ce la faccio”. Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta all'Università a Monte Sant'Angelo(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:10:00 GMT)