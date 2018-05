Usa | per il Washington Post Donald e Melania Trump vivono da separati

RagUsa - Giovanni Iacono : non mi candido a sindaco - ecco perchè : Giovanni Iacono spiega le regione della sua non candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Ragusa.

Nadia Toffa/ Non è a Le Iene - i medici la mettono al riposo : perché non ha Usato i suoi social per l'annuncio? : Nadia Toffa sta male, non è a Le Iene: la conduttrice costretta a disertare la diretta di stasera, "i medici mi hanno detto di no". E ieri aveva rinunciato al Serale di Amici...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:04:00 GMT)

RagUsa - fondi per Nuovo Ospedale e BUsacca di Scicli : Nuovi finanziamenti per l'Asp di Ragusa. Lo annuncia il commissario Salvatore Lucio Ficarra. Saranno utilizzati per il Giovanni Paolo II e il Busacca.

Tesla Model S - La Bosch chiamata in caUsa per il richiamo : Alla fine di marzo la Tesla ha annunciato una manovra volontaria di richiamo per 125 mila Model S prodotte prima dell'aprile del 2016. Il costruttore ha infatti rilevato che su alcuni Modelli potrebbe verificarsi un malfunzionamento dovuto all'eccessiva usura di uno dei supporti di fissaggio del servosterzo, una componente che, secondo le ultime dichiarazioni della Casa, sarebbe stata fornita dalla Bosch.Colpe addossate al fornitore. "Il ...

Spuntano i cartelli stradali a GerUsalemme per l'Ambasciata Usa : A una settimana dalla contestata apertura dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme, sono comparsi per le vie della città almeno tre cartelli, in inglese, ebraico e arabo, che segnalano l'ubicazione della nuova sede.Uno dei tre cartelli è stato installato dal sindaco di Gerusalemme Nir Barkat. La sede dell'Ambasciata sarà inaugurata il prossimo 14 maggio nello stesso giorno in cui 70 anni fa nacque lo Stato di ...

Borse incerte. Londra chiUsa per festività : Teleborsa, - Partenza poco mossa per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente , oggi orfane di Londra chiusa per Bank Holiday . In una sessione avara di spunti macroeconomici ...

Mafia - il fratello di Peppino Impastato accUsa : «I politici fanno i casti e puri - ma le cosche prosperano» : La politica si è fatta sui vaffa e sulle promesse, così la Mafia continua a prosperare'. Mafia, 100 passi lunghi 40 anni: il 9 maggio 1978 ucciso Peppino Impastato Alcune leggi però negli anni ci ...

Festa eterna a RagUsa per San Giuseppe Artigiano : San Giuseppe Artigiano, numerosi i fedeli presenti alla processione di ieri lungo le vie di Ragusa sud.

Marocchi : 'Juve - metti in paUsa lo slogan di Boniperti o in Champions la paghi' : 'Come si migliora questa Juve? Io proverei a mettere in pausa lo slogan di Boniperti. Io voglio bene a Boniperti, mi portò lui alla Juve'. Così Giancarlo Marocchi a Sky Sport : 'L'unica cosa che conta è vincere. Se non mettiamo in pausa questo slogan, rischia di diventare un limite questo, perchè poi la vittoria e basta non basta più, perchè poi c'è da vincere la ...

Cassazione - la scopa può essere un'arma e Usarla per colpire qualcuno è un reato aggravato : Afferrare una scopa al culmine di una discussione con il coniuge o con il vicino di casa e colpire il contendente, è un reato aggravato. Questo perché la ramazza è un'arma impropria. L'ha stabilito la ...

Usa - scoperta shock nel territorio dei nativi : 200 cavalli trovati morti : La sconfortante scena nel nord dello stato dell'Arizona, nei territori delle tribù dei Navajo. Per i nativi è colpa della siccità che da tempo ormai ha colpito l'area mettendo a rischio anche la popolazione locale.Continua a leggere

Esperto commenta abolizione franchigia su importazione in Usa di merci ucraine - : Sì, Trump persegue una politica di protezionismo in relazione alla sua economia. Ma l'Ucraina non è chiaramente un concorrente qui… perciò è un'allusione al casting di Poroshenko per le ...

Pose note e vestiti Usati per le prime foto di Louis : Una foto da solo, un'altra in braccio alla sorellina che lo bacia teneramente sulla fronte. La famiglia reale ha pubblicato le prime foto di Louis Albert Charles, terzogenito di William e Kate.Le due immagini (guarda) sono state scattate dalla duchessa di Cambridge il 2 maggio scorso - giorno del terzo compleanno di Charlotte - quando il terzo royal baby non aveva compiuto nemmeno 10 giorni. [[gallery 1522916]]Agli appassionati di royal family ...