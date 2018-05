meteoweb.eu

: Uova: quanti assumerne a settimana senza rischi per la salute? - infoitsalute : Uova: quanti assumerne a settimana senza rischi per la salute? - Marzius24 : 2.... Tutti fuori al Quirinale e 'lapidare' CON LE UOVA indistintamente tutti quanti @pdnetwork @LegaSalvini @Mov5Stelle @berlusconi - susanbrahms : Quanti di voi che soffrono di colesterolo alto evitano di mangiare le uova, oppure separano il tuorlo e mangiano so… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Buone notizie per gli amanti della colazione all’inglese: mangiarein abbondanza, fino a 12 allaper un anno all’interno di un regime alimentare sano, sembra non aumentare iper il cuore e le arterie e non farebbe neanche ingrassare. Almeno secondo i risultati di uno studio australiano su persone con diabete di tipo 2 o pre-diabete, pubblicato sull”American Journal of Clinical Nutrition’. Il lavoro – coordinato da Nick Fuller dell’University’s Boden Institute of Obesity, Nutrition, Exercise and Eeating Disorders presso il Charles Perkins Centre, e condotto con la Sydney Medical School dell’università di Sydney e il Royal Prince Alfred Hospital cittadino – è l’estensione di una ricerca precedente arrivata a conclusioni simili: dopo 3 mesi di una dieta di mantenimento ponderale che comprendeva un consumo di ...