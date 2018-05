Uomini e Donne | Trono Classico | 7 maggio 2018

LA MAGLIETTA DELLA SEGNALAZIONE - DI CHE MARCA È?/ Uomini e Donne - perché Giordano è finito nei “guai” : Uomini e Donne, la MAGLIETTA DELLA SEGNALAZIONE: di che MARCA è? Giordano è finito nei “guai”: ecco perché. Maria De Filippi e il “product placement”, vi spieghiamo cos'è(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:29:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Maria contro Giordano e difende Nilufar : Uomini e Donne gossip: Maria De Filippi contro Giordano, le parole per Nilufar Maria De Filippi a Uomini e Donne difende Nilufar Addati dopo una frase poco carina di Giordano Mazzocchi. Quest’ultimo ha chiesto con durezza alla tronista di stare zitta. Ma lei non ha di certo apprezzato il tono del corteggiatore, tanto che ha […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Maria contro Giordano e difende Nilufar proviene da gossip e Tv.

GIORDANO MAZZOCCHI/ Video - lite con Gianni Sperti e Nilufar Addati a Uomini e Donne : la maglia della discordia : GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne: il corteggiatore criticato per aver indossato una maglietta con logo ben in vista. Ingenuità o tentativo di sponsorizzare un marchio?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:50:00 GMT)

Uomini e Donne news - Lorenzo provato : “Sara non ce la faccio più” : Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardo stanco del comportamento di Sara Affi Fella A Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi non sa più come giustificarsi di fronte alle accuse di Sara Affi Fella. La tronista non riesce a fidarsi del corteggiatore. Da una parte vede la stabilità di Luigi Mastroianni e dall’altra il carattere altalenante del […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo provato: “Sara non ce la faccio più” proviene ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : “Non ce la faccio più - scegliti Luigi e basta!” - l'attacco a Sara : LORENZO RICCARDI a Uomini e Donne: nuove discussioni in studio tra il corteggiatore e la tronista Sara Affi Fella, che ha preferito fare l'esterna con il rivale Luigi Mastroianni.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:07:00 GMT)

Uomini e Donne : la scelta di NILUFAR verrà registrata martedì 8 maggio?? : Battute finali per il trono classico di NILUFAR Addati: l’italo-iraniana infatti, stando alle informazioni emerse finora sul web, potrebbe fare la sua scelta nella puntata di Uomini e Donne che verrà registrata martedì 8 maggio 2018. Le ultime registrazioni non sono state affatto facili per l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano: del tutto indecisa tra Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi, NILUFAR ha più volte precisato di non sapere ...

Francesca Cipriani - dall'Isola al trono di Uomini e donne : 'Trovo il fidanzato e porto pepe nella trasmissione' : 'Mi piacerebbe sedere sul trono di 'Uomini e donne'. Magari mi porterebbe fortuna'. Francesca Cipriani, naufraga dell'Isola dei Famosi si candida per un post nella trasmissione di Maria De Filippi per ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli ha un nuovo fidanzato? La smentita : Uomini e Donne, Ludovica Valli single o fidanzata? L’ex tronista racconta la sua versione dei fatti La notizia riguardante il nuovo presunto fidanzato di Ludovica Valli è stata pochi minuti fa completamente smentita dalla diretta interessata. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha raccontato la sue […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli ha un nuovo fidanzato? ...

Uomini e Donne - brutte notizie per i fan di Nilufar e Giordano : scopriamo quali : Oggi, lunedì 7 maggio 2018, andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico di 'Uomini e Donne' che vede protagonisti i tronisti Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella, e Nilufar Addati. Dopo la stoccata della scorsa settimana fatta da Maria De Filippi nei confronti di Mariano, che è stato rimproverato di assumere atteggiamenti troppo costruiti, nella puntata odierna vedremo protagoniste le Donne. Non ci sono buone notizie per i sostenitori di ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis rompe il silenzio : "Damante? In questa situazione nessuno parla perchè non gli conviene" : Dopo lo sfogo dell'ex corteggiatrice, Guendalina Canessa interviene sui social e attacca duramente Andrea.

Uomini e Donne | Trono Classico | 7 maggio 2018 | Diretta : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | 7 maggio 2018 | Diretta pubblicato su Gossipblog.it 07 maggio 2018 11:49.

