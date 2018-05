ilfattoquotidiano

: Università, 411 docenti nel mirino della Finanza: “Hanno scelto il tempo pieno ma fanno un secondo lavoro. Danno a… - fattoquotidiano : Università, 411 docenti nel mirino della Finanza: “Hanno scelto il tempo pieno ma fanno un secondo lavoro. Danno a… - streethawk70 : RT @fattoquotidiano: Università, 411 docenti nel mirino della Finanza: “Hanno scelto il tempo pieno ma fanno un secondo lavoro. Danno a era… - TutteLeNotizie : Università, 411 docenti nel mirino della Finanza: “Hanno scelto il tempo pieno ma fanno un… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) È partito tutto da quelle ore sottratte all’insegnamento e alle attività dedicate agli studenti, come i corsi di formazione, la ricerca, l’aggiornamento scientifico, il tutorato. Sono così scattate le verifiche delle partite Iva deiuniversitari che, in molti casi, hanno confermato il sospetto: i professori eludevano i propri compiti per poi dedicarsi al secondo lavoro. Violando la normativa che disciplina l’esclusività del rapporto di lavoro sottoscritto con la Pubblica amministrazione e che stabilisce che chi lavora adeve garantire un impegno di 350 ore all’anno in regime die non meno di 250 in regime didefinito. Nelle ultime settimane in diverse regioni d’Italia hanno fatto notizia le segnalazioniCorte dei Conti. Un mese fa, ad esempio, i giudici contabili hanno chiesto un risarcimento di circa 2,5 milioni per danni erariali al ...