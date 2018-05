Una Puglia delle emozioni forti nel nuovo libro di Federica De Paolis ' Notturno Salentino'

TV - Rai5 : “C’era Una volta Una casa” - la Puglia e le sue dimore storiche : Da San Vito dei Normanni nel Salento, dove il principe Dentice di Frasso apre le porte del suo straordinario castello senza tempo, al centro storico di Lecce, nel trionfo barocco di Villa Reale, il cui parco dell’architetto fiorentino Porcinai costituisce il polmone verde della città. Sono alcune tra le più belle dimore storiche pugliesi protagoniste di “C’era una volta una casa”, che Rai Cultura propone lunedì 23 aprile alle 22.35 su Rai 5. Il ...

PAPA FRANCESCO - DON TONINO BELLO E LA “CHIESA DEL GREMBIULE”/ Omaggio alla Puglia : “Una finestra di speranza” : PAPA FRANCESCO in Puglia 25 anni dopo la morte di don TONINO BELLO: l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Geologi Puglia : il Patrimonio e le emergenze geologiche del territorio comUnale di Lecce : Divulgare alla comunità civile i beni Geologici del territorio Leccese ma anche le sue pericolosità e i rischi legati agli elementi naturali: anche di questo si parlerà venerdì 20 aprile presso la Sala Conferenze – ex Convento dei Teatini a Lecce in occasione del terzo appuntamento “Il Patrimonio e le emergenze Geologiche del territorio comunale di Lecce” organizzato nell’ambito del ciclo di incontri sul Patrimonio Geologico “Lecce Geologica” ...

Colpi di pistola contro la casa di un consigliere comUnale : paura in Puglia : Sull'accaduto indaga la polizia: gli investigatori non escludono che l'episodio sia legato all'attività politica dell'uomo eletto in consiglio comunale con la lista civica 'Popolari per l'Italià. ...

Riki ritorna con Una ballad introspettiva scritta on the road tra la Puglia e la Toscana : Arriverà venerdì 30 marzo in tutte le radio e disponibile in digitale il singolo di Riki “Tremo” (Dolce vita), nuova versione del brano Tremo estratto dall’album Mania, già disco di platino. Nella nuova versione, Tremo è una ballad più introspettiva, ed è stata scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana, in uno studio di registrazione ai piedi del castello medievale di Lari, in provincia di Pisa. Questa nuova interpretazione, ...

Riki ritorna con Una ballad introspettiva scritta the road tra la Puglia e la Toscana : Arriverà venerdì 30 marzo in tutte le radio e disponibile in digitale il singolo di Riki “Tremo” (Dolce vita), nuova versione del brano Tremo estratto dall’album Mania, già disco di platino. Nella nuova versione, Tremo è una ballad più introspettiva, ed è stata scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana, in uno studio di registrazione ai piedi del castello medievale di Lari, in provincia di Pisa. Questa nuova interpretazione, ...

Puglia - terremoto a largo di Ostuni/ Scossa M 3.9 - colpa delle trivellazioni nell'Adriatico? No - è Una bufala : Puglia, terremoto a largo di Ostuni: la Scossa di magnitudo 3.9 sulla scala Richter si è vericata 31 minuti dopo la mezzanotte. Il web chiama in causa le trivelle ma...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:17:00 GMT)