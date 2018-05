Un uomo nel Torinese spara e uccide la ex in un parcheggio Poi tenta il suicidio

Sarri - un uomo intrappolato nelle sue incertezze : La Gazzetta dello Sport entra nel momento che sta vivendo Maurizio Sarri: 'Difficile pensare che nei suoi pensieri ci sia soltanto il Napoli , in questo momento. Da mesi si parla del suo futuro lontano da Napoli, di ...

IL CASO/ 'Oltre il capitalismo' per ridare all'uomo un posto nell'economia : In un periodo in cui si guarda con apprensione al ruolo dei big data e dell'automazione, è importante riscoprire l'umanità nell'economia.

Terni e Narni in lutto - uomo si toglie la vita - Corsa all'Anello sospende eventi : Tutti gli spettacoli, le mostre, gli eventi del nostro programma sono sospesi dalle 14.00 alle 16.30 di domani'. Sul posto si è portato il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia sul corpo ...

Uccide madre e si barrica in casa nel Napoletano - Blitz dei Cc - l'uomo immobilizzato e bloccato : Il 37enne ha ammazzato la madre, Teresa Licciardiello di 67 anni, mentre si trovava su un balcone della casa: poi ha esploso altri colpi, secondo quanto riferito da testimoni, infine si è chiuso nell'...

Ecco A Voi L'uomo Che Ha Piantato Con Le Sue Mani 50.000 Alberi E Ora Vive Nella Sua Stessa Giungla : La storia del coraggioso Antonio Vicente può aiutarci a sensibilizzare il mondo sul problema della conservazione dell'ambiente, e a farci capire che tutti possiamo dare il nostro contributo , grande ...

Abusi e ipnosi su minorenne - arrestato nel brindisino. L'uomo era già in cella per violenza sessuale : Una ragazza adolescente del brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni, proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 anni, già detenuto per fatti ...

Bryan Cranston - l’uomo che ha fretta di vivere : «Mi ritrovo nelle persone ferite» : Questa intervista è tratta dal numero 17 di Vanity fair in edicola il 25 aprile Dev’essere vero, come dice lui, che Bryan Cranston ha «il fuoco sotto i piedi». Lo scorso agosto ha pubblicato la sua autobiografia, A Life in Parts. Il 30 marzo su Amazon è cominciata la serie The Dangerous Book for Boys, di cui è creatore e produttore, giusto un paio di mesi dopo la partenza, sempre su Amazon, di un’altra serie da lui prodotta, Philip K. Dick’s ...

Auto finisce nel fiume : si cercano i corpi di un uomo e una donna : Dalla prima ricostruzione dei soccorritori, una Fiat Panda, è uscita di strada precipitando in acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco cercano i passeggeri: l’ipotesi è che si sia trattato di omicidio-suicidio

Incidente sul lavoro nel vibonese : muore uomo di 63 anni : VIBO VALENTIA - Un uomo di 63 anni, Umberto Fiorillo, è morto in un Incidente sul lavoro avvenuto a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Fiorillo era alla guida di un trattore e stava effettuando dei ...

Jeff Minter - l'uomo del futuro che ha scelto di vivere nel passato : Lui pensa che sia ancora possibile far vivere quel mondo se gli si dona di nuovo una unicità. La nostra è una filosofia esistenziale, non è propriamente un lavoro. E guadagno abbastanza per ...

Organi umani crescono nei maiali e saranno trapiantati nell'uomo : Le nuove frontiere della medicina e della ricerca spalancano le porte a qualcosa di mai visto prima: nell'arco di un decennio saranno trapiantati sull'uomo Organi umani cresciuti nei maiali. L'ha detto, come riporta l'agenzia Ansa, Angela Simone, giornalista e biotecnologa, autrice, assieme a Valentina Fossati (biotecnologa e compagna di studi della Simone), del volume "Curarsi nel futuro - Come staminali e terapia genica stanno cambiando la ...