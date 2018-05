Un posto al sole | Tv Soap intervista ANTONELLA PRISCO Mariella Altieri

Un posto al sole anticipazioni : perché ANITA e LUCA prenderanno l’aereo? : Pensate se foste in aeroporto e intorno a voi lo scalo si trasformasse “magicamente” in un set televisivo! È ciò che è accaduto nei giorni scorsi all’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, che si è trasformato in una location esterna per la soap Un posto al sole. Chi avrà bisogno dell’aereo? Quel che è certo è che i testimoni dell’evento hanno visto sul posto gli attori Marco Basile e Ludovica Bizzaglia, ...

Un posto al sole puntata numero 5mila in onda venerdì 11 maggio : anticipazioni #upas5000 : La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio ...

Un posto al sole : partenza in arrivo per due personaggi - quali? I dettagli Video : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole” . In questo periodo le intricate vicende dei protagonisti sono incentrate soprattutto sulla delicata questione dei cantieri Flegrei [Video] che ha coinvolto più di uno dei personaggi principali e sulla grave dipendenza dall’eroina della giovane Anita Falco, da tempo in preda allo sconforto dopo aver scoperto in maniera brutale la vera identita' di Luca Grimaldi. ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 7-11 maggio 2018 : il ritorno di Rita Giordano! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 7 a venerdì 11 maggio 2018: Veronica liquida Alberto e “conquista” Sandro! Elena incastra Enriquez Anticipazioni Un posto al sole: si rivedono “vecchi” personaggi! Arianna e Andrea al corrente delle avances di Massimo verso Elena che tenterà di incastrarlo! Sandro vuole vendere le sue azioni a Veronica! Confessioni choc, graditi ritorni, ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 7 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 7 maggio 2018: Arianna (Samanta Piccinetti) svela ad Andrea (Davide Devenuto) che Elena (Valentina Pace) ha dovuto affrontare le pesanti avance dell’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato)… Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), non visti, ascoltano la conversazione tra Arianna e Andrea, concludendo che forse l’uomo è proprio la persona che stanno cercando… Veronica ...

Monica Sarnelli - Un posto al sole/ Chi è l’interprete della sigla? “La Rai di Napoli viva grazie alla soap!” : Monica Sarnelli, Un posto al sole, ecco chi è l’interprete della sigla della famosa telenovela della terza rete di Casa Rai: “La Rai di Napoli viva grazie alla soap!”.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:40:00 GMT)

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 4 maggio 2018: Mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) trama alle spalle di Marina (Nina Soldano) in accordo con Veronica Viscardi (Caterina Vertova), Sandro (Alessio Chiodini) si confronta con il vero volto di suo zio Alberto (Maurizio Aiello) e prenderà un’inattesa decisione sui Cantieri… Vittorio (Amato D’Auria) tenta senza successo di aiutare Anita (Ludovica ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista MARINA CRIALESI (Beatrice) : Ultimamente a Un posto al sole abbiamo rivisto in scena il personaggio di Beatrice Lucenti, in primo piano in una drammatica storyline che vede come protagonista anche il terribile avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato). Ne abbiamo approfittato per fare qualche domanda all’interprete di Beatrice, ovvero MARINA CRIALESI. MARINA, come hai vissuto questo sviluppo forte nella vicenda di Beatrice? È stato molto entusiasmante accompagnare Beatrice ...

Un posto al sole anticipazioni : ecco il piano di ELENA contro ENRIQUEZ : Tutti contro Massimo ENRIQUEZ. Sarà questo il leitmotiv delle prossime puntate di Un posto al sole, con l’avvocato-dongiovanni sempre più insidiato dai vari personaggi della soap. Ne uscirà indenne oppure no? Un posto al sole spoiler: NIKO e SUSANNA vogliono incastrare ENRIQUEZ Negli episodi di Upas che vediamo in questi giorni, Niko Poggi (Luca Turco) e Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) hanno preso molto a cuore la “questione ...

Un posto al Sole - anticipazioni puntate dal 7 all'11 maggio 2018 : Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un Posto al Sole. Tante le novità attese nelle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 maggio...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 3 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 3 maggio 2018: Nel cercare di impedire ad Anita (Ludovica Bizzaglia) di comprare un’altra dose di eroina, Vittorio (Amato D’Auria) finisce per mettersi nei guai… In ansia per lo stato di depressione della figlia Viola (Ilenia Lazzarin), Ornella (Marina Giulia Cavalli) si offre di trasferirsi temporaneamente a Torino… Spinto da Susanna (Agnese Lorenzini), Niko (Luca Turco) ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 7 all’11 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 7 a venerdì 11 maggio 2018: Arianna riferisce ad Andrea che Elena ha subito pesanti avance da Enriquez, intanto Niko e Susanna ascoltano la conversazione non visti e realizzano che forse l’uomo è la persona che stanno cercando. Veronica scarica definitivamente Alberto. Ferri, deciso ad attuare la strategia concordata con la Viscardi sui Cantieri, riesce a ingraziarsi Sandro. Niko ...

Un posto al sole anticipazioni : ALBERTO viene scaricato da VERONICA!!! : La lunga storyline d’affari che in questo momento tiene banco a Un posto al sole ci farà compagnia per ancora molti mesi e più in là avrà addirittura delle “variazioni sul tema” di cui vi daremo conto a tempo debito. Analizzando il breve termine, invece, nelle prossime puntate di Upas assisteremo alla disfatta di colui che fino ad ora pensava di essere il “motore portante” della strategia contro Roberto (Riccardo ...