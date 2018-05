Un ospedale con più sollievo

“Una bomba nella pancia”. Si sveglia di notte con dei dolori fortissimi. I genitori la portano subito in ospedale - ma quello che scoprono i medici è assurdo : “Una cosa inimmaginabile” : Tutto è iniziato qualche mese fa, quando Evie-Mai Griffiths, una bimba di Liverpool di appena 6 anni, si è svegliata nel cuore della notte con dei doloro atroci alla pancia. I suoi genitori si sono subito allertati, ma hanno pensato che si trattasse di una semplice costipazione, mai avrebbero immaginato che da quel momento sarebbe iniziato un incubo senza fine. Visto che la piccola continuava a stare male, la coppia ha deciso di portarla ...

“L’avete lasciato morire”. Rabbia in ospedale : a soli 8 anni - si presenta con dei sintomi sospetti ma i medici decidono di non effettuare le analisi del sangue - dimettendolo in fretta e furia. Un errore terribile che ha distrutto una famiglia : Una morte drammatica che fa gridare di Rabbia e dolore, la scomparsa di un bambino avvenuta a soli 8 anni e che poteva essere evitata con un semplice esame del sangue che però non è mai stato effettuato, come rivelato dalle indagini che sono state svolte successivamente. Al ragazzo, che si era recato in ospedale per i forti dolori, era stato diagnosticato soltanto un po’ di mal di stomaco accompagnato da tonsillite. E invece Callum ...

Si scaglia contro due ragazzi e li ferisce con una bottiglia rotta - 25enne in ospedale : Firenze, 6 maggio 2018 - In preda all' alcol ha minacciato e ferito con i resti di una bottiglia due giovani di 21 e 25 anni a Barberino di Mugello . Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un ...

Usa - Trump parla alla convention della lobby delle armi attacca Londra : “C’è ospedale in zona di guerra” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

Sergio Mattarella in ospedale da Giorgio Napolitano prima delle consultazioni decisive per il governo : L'altra volta, dopo il secondo giro di consultazioni, aveva voluto vedere anche lui, a suggello del confronto coi partiti. Lo aveva fatto salire al Quirinale, ma questa volta non ha potuto farlo. ...

Calcio : Alex Ferguson ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un’emorragia cerebrale : Non belle notizie per gli appassionati di Calcio arrivano dall’Inghilterra. Il leggendario ex tecnico del Manchester United Alex Ferguson è stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni a causa di un’emorragia cerebrale. Una notizia confermata alle 21 italiane dal comunicato ufficiale dei Red Devils: “Sir Alex Ferguson è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. La procedura si è svolta nel migliore dei modi, ma avrà ...

Sir Alex Ferguson in gravi condizioni all'ospedale: è stato operato d'urgenza per emorragia cerebrale dopo un malore. Giovedì aveva avuto un ictus.

Mattarella visita Napolitano in ospedale : 'E' in buone condizioni' : Sergio Mattarella ha fatto visita all'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ancora ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. Il Capo dello Stato è rimasto una decina di minuti in ...

Carolyn Smith dopo i controlli in ospedale : “Quel bastardo dell’intruso si sta riducendo” : Continua a lottare Carolyn Smith. Con il sorriso sulle labbra, l’insegnante di danza e giudice di 'Ballando con le stelle’ combatte senza tregua contro il cancro che è tornato a minare la...

L'OSPEDALE di LODI ha varato un nuovo PROTOCOLLO pro Islam: stop a membrane suine per le protesi e solo personale femminile per le pazienti. Ma l'assessore Gallera smentisce tutto...

Lattuga killer, primo morto negli Usa: sono 112 i casi di infezione negli States, con il batterio Escherichia coli che sta mettendo il terrore tra le tavole

Per la prima volta asportato tumore esofago con il robot - presso l'ospedale Molinette di Torino : ... fortemente osteggiati dalla chirurgia 'tradizionale' nell'ultima decade del secolo scorso, ha rivoluzionato la chirurgia del secondo millennio, consentendo ai pazienti di tutto il mondo di ...

Cede controsoffitto ospedale Carbonia : ANSA, - CAGLIARI, 2 MAG - Acquazzone e temporali anche nel Sulcis dove le forti piogge hanno causato il cedimento del controsoffitto nel reparto dialisi e in alcuni corridoi dell'ospedale Sirai di ...