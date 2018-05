Un nuovo successo per l’Historic Minardi Day

nuovo successo per Mercoledì il teatro! a Ragusa : Dopo il successo riscosso da Giovanni Arezzo ed il suo "Chet!", si pensa già al prossimo appuntamento in programma: "Viaggio di Uno"

Spazio : nuovo successo per Ariane 5 - portati in orbita 2 satelliti giapponesi e inglesi : Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua seconda missione del 2018 posizionando correttamente in orbita due satelliti: DSN-1/Superbird-8 e HYLAS 4. DSN-1/Superbird 8 è un satellite per telecomunicazione dell’operatore giapponese SKY Perfect JSAT. Equipaggiato con ripetitori ad alte performance, il satellite fornirà servizi di telecomunicazione soprattutto al mercato giapponese. HYLAS 4 è, invece, un satellite per comunicazione ...

Corona e la rissa - l'altro uomo lo inguaia : 'È successo dopo le 20.30' Rischia un nuovo arresto? : Il caso di Fabrizio Corona e della rissa ormai è un giallo: la lite, solo verbale, documentata dal sito MilanoToday con un video che vedeva l'ex fotografo dei vip inveire contro un altro uomo, è ...

STEVEN SPIELBERG / Il nuovo film Ready One Player trova consensi dalla critica ed è un successo al botteghino : STEVEN SPIELBERG conquista grandi consensi con il suo nuovo film 'Ready One Player', divenuto già un grande successo al botteghino a pochi giorni dal lancio.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:36:00 GMT)

“Abbiamo scelto lui”. Stefano De Martino - un altro successo. nuovo colpaccio per l’inviato dell’Isola dei Famosi. Vederlo così ‘fa effetto’… : Papà di Santiago, ex marito di Belen Rodriguez, ballerino di ”Amici di Maria De Filippi” e inviato all’Isola dei Famosi. Stefano De Martino, 28 anni, è uno dei sex symbol italiani più amati. La sua carriera in televisione è iniziata proprio grazie a Maria De Filippi, quando entra nella famosa scuola che sforna talenti dal lontano 2001. Il fidanzamento con la compagna di banco Emma Marrone, la sua bravura nella danza e il ...

Basket - Fortitudo : Pozzecco nuovo coach. È lui il successore di Boniciolli : La Fortitudo ha scelto. Il successore di Matteo Boniciolli è Gianmarco Pozzecco. Il Poz si è legato al club bolognese con un contratto biennale. Dopo la decisione di ieri di Boniciolli di dire stop ...

Volta a Catalunya sesta tappa : nuovo successo per la Quick-Step Floors : ... verso l'esclusione dal Tour? Ecco la posizione dell'organizzazione e le dichiarazioni di Lappartient E3 Harelbeke 2018: percorso, favoriti, diretta TV e streaming

nuovo successo per il Trofeo Scarpa d'Oro di Monte Urano : Entusiasmo per il primo appuntamento dorato espresso dalle autorità monturanesi presenti, quali Federico Giacomozzi, assessore allo sport e Moira Canigola, sindaco, che si sono complimentati ...

“Trasformata”. La nuova Elisa Isoardi : come è cambiata la popolare conduttrice tv dopo il successo di Matteo Salvini. Il nuovo look fa impazzire i fan : Il settimanale di gossip ‘Diva e donna’ ha scattato in esclusiva delle foto davvero molto particolari: mostrano l’arrivo di Matteo Salvini l’altro giorno a Palazzo Grazioli, a Roma, per l’incontro con Silvio Berlusconi. La novità assoluta? Al fianco del leader del Carroccio c’era la fidanzata Elisa Isoardi, alla sua prima uscita ufficiale da “first lady” del centrodestra. Mano nella mano con ...

Lory Del Santo vs Rocco Pietrantonio/ nuovo attacco : “Cosa è successo ai tuoi capelli?” (Pomeriggio 5) : Lory Del Santo vs Rocco Pietrantonio, Nuovo attacco: “Cosa è successo ai tuoi capelli?”. Il caso a Pomeriggio 5: la showgirl e l'ex fidanzato tornano a lanciarsi accuse(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Ricchi e Poveri/ I giudici di Sanremo Young : “Ecco qual è il segreto del nostro successo!” - presto un nuovo CD : I Ricchi e Poveri si raccontano tra le pagine del settimanale "Oggi", i giudici di SanremoYoung svelano: “Ecco qual è il segreto del nostro successo!”, presto un nuovo CD inedito a due voci.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:08:00 GMT)

PEARL JAM "CAN'T DENY ME"/ Il singolo anticipa il nuovo disco : 4 anni fa il successo di Lightning Bolt : I PEARL Jam, la band di Eddie Vedder, ha pubblicato il nuovo singolo "Cant't DENY me" che anticipa il nuovo album in studio, attualmente in lavorazione.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:00:00 GMT)