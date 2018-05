' Ue teme post-Brexit nel segno della sinistra di Corbyn'

“Levatemela dai piedi”. C’è Posta per te : tragedia totale. Gino e Lina implorano i figli di lui che non vogliono più vedere il padre. Quello che è accaduto ha lasciato tutti sotto choc. Poi l’intervento di Maria : Sempre grandi emozioni a C’è Posta per Te. Nell’ultima puntata gli ospiti di Maria De Filippi hanno come sempre fatto riflettere. Questa volta è stata consegnata dal fattorino una lettera doppia, indirizzata a Emiliano e Rosy che hanno accettato l’invito del papà Gino, senza però sapere che era stato lui a fare la richiesta. Appana sono entrati in studio era palpabile l’emozione e quando si è aperta la lettera i ...