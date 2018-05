UDINESE | SALVEZZA A RISCHIO | CONTESTAZIONE DEI TIFOSI

Lotta salvezza : Cagliari - il calendario è durissimo. Che volata con Spal - Chievo - Crotone e UDINESE : Verona e Benevento hanno già salutato, adesso resta l'ultimo posto per il viaggio più temuto: quello con destinazione Serie B. A 180 minuti dalla fine del campionato, sono cinque le squadre che ...

Serie A UDINESE - Tudor : «Raggiungeremo la salvezza» : UDINE - " E' normale dire che il tecnico ha sbagliato quando si perde. Ho visto anche altre gare e si perdeva anche giocando tutti dietro. Oggi l'Inter era troppo forte e quando è in una giornata del ...

Risultati Serie A - 35^ giornata : rinascita Milan - per la salvezza scatto della Spal ed il Benevento ferma l'UDINESE

Cagliari-UDINESE 2-1 - balzo salvezza. Sorride il Genoa - crollo Crotone. L’Atalanta stoppa l’Inter : Cagliari-Udinese 2-1- Il Cagliari batte 2-1 l’Udinese e vola a +5 dalla zona retrocessione, complice il passo falso del Crotone contro il Genoa. Tremano i rossoblù nei primi minuti, poi Pavoletti e Ceppitelli fanno esplodere la Sardegna Arena. Nona sconfitta consecutiva per Massimo Oddo e l’Udinese. La sensazione è che il turno infrasettimanale a Napoli […] L'articolo Cagliari-Udinese 2-1, balzo salvezza. Sorride il Genoa, ...

Cagliari-UDINESE 2-1 : Ceppitelli e Pavoletti in rimonta - scatto salvezza dei sardi : Il Cagliari ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nel primo anticipo della 32^ giornata di Serie A e ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza: ora i sardi sono a +6 sul Crotone e a un solo punto di distacco dai friulani che sono invece incappati nella nona sconfitta consecutiva. L’Udinese era passata in vantaggio al 10′ con Lasagna che da due passi insacca l’assist perfetto di Barak, abile a dribblare tutta la difesa di ...

Serie A 32^ giornata : probabili formazioni. Cagliari-UDINESE - sfida salvezza. In campo anche Genoa-Crotone : Serie A 32^ giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 32^ giornata di Serie A. Si partirà con Cagliari-Udinese. sfida salvezza alla Sardegna Arena. Sardi a caccia di tre punti fondamentali. In campo anche Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Chiuderà la giornata la sfida tra Atalanta-Inter. probabili formazioni Cagliari-Udinese, sabato 14 aprile ore 15:00 Cagliari (3-5-2): […] L'articolo Serie A 32^ giornata: probabili ...

Serie A 2018 - UDINESE-Sassuolo 1-2 : scatto salvezza dei neroverdi - decide Sensi : Il Sassuolo ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nell’anticipo della 29^ giornata della Serie A. Gli emiliani hanno espugnato la Dacia Arena e hanno ottenuto tre punti fondamentali per la salvezza. Al 42′ passano in vantaggio gli ospiti grazie a un autogol di Adnan, incappato in uno sfortunato rimpallo su calcio d’angolo. Pronta risposta dei friulani al 44′ con Fofana che trova una rete dalla lunga distanza. Il Sassuolo ...

