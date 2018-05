UDINESE INTER 0-4 Video | Icardi trascina i nerazzurri | Champions League più vicina

UDINESE-Inter 0-4 - le pagelle : Rafinha e Icardi illuminano - un giocatore delude Video : E' terminato poco fa il lunch match tra Udinese ed Inter, valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Vincono i nerazzurri, che dominano la partita e vanno al riposo dopo i primi quarantacinque minuti sul 4-0 grazie alle reti di Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero. L'Inter resta al quinto posto ma sale a 69 punti e si porta ad un punto da Roma e Lazio, che quest'oggi saranno impegnate rispettivamente nel posticipo contro il ...

Napoli fermato : è scudetto virtuale per la Juve Classifica Pari per la Lazio - l’Inter spera Nerazzurri - poker all’UDINESE : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

UDINESE-Inter 0-4 - il sogno Champions dei nerazzurri continua : C'è solo l'Inter a Udine. Alla Dacia Arena, i nerazzurri dominano per tutta la partita e annichiliscono l'Udinese con un poker. Tre punti fondamentali per inseguire il sogno Champions e mettere ...

UDINESE-Inter - Spalletti : 'Grande reazione - credo alla Champions. Inter senza Icardi? Dipende dai sostituti' : Luciano Spalletti, Intervenuto su Sky Sport 24, ha espresso la sua soddisfazione: "Ho visto una reazione dopo Inter-Juventus, era quello che volevo. Abbiamo assorbito in maniera corretta quanto ...

UDINESE-Inter - i tifosi nerazzurri non dimenticano : “Iuliano uomo di merda” : Udinese-Inter, è andato in scena il lunch match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, tutto facile per la squadra di Luciano Spalletti che ha vinto agevolmente con il punteggio di 0-4. Sono passati 20 anni dal contatto Iuliano-Ronaldo, rigore non fischiato ai nerazzurri con le polemiche clamorose, adesso Iuliano ricopre il ruolo di assistente di Tudor. “Iuliano uomo di merda”, il coro dei tifosi dell’Inter che ...

Serie A UDINESE-Inter 0-4 - il tabellino : UDINE - L' Inter si aggiudica il lunch match della trentaseiesima giornata di campionato battendo in trasferta l' Udinese 4-0. Nel primo tempo, nerazzurri in rete con Ranocchia , Rafinha e Icardi . Ad ...

