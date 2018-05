Uccide la ex moglie e poi si spara e muore | entrambi 75enni | choc nel Torinese

Uccide la ex moglie e poi si spara : entrambi 75enni - choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo Enzo Giorio, 75 anni, ha ucciso la ex moglie, Maria Clara Cornelli, sua coetanea, a colpi di pistola e poi, ...

Uccide la ex moglie e poi si spara Entrambi 75enni choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo Enzo Giorio, 75 anni, ha ucciso la ex moglie, Maria Clara Cornelli, sua coetanea, a colpi di pistola e poi, ...

RIVOLI - Uccide L'EX MOGLIE E SI SPARA IN TESTA : IN FIN DI VITA/ Ultime notizie : testimoni hanno udito 4 spari : RIVOLI, UCCIDE L'EX MOGLIE e si SPARA in TESTA: pensionato è in fin di VITA. Movente sentimentale? La coppia si era sposata a novembre, ma era già finita tra i due. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:59:00 GMT)

Torino - uomo Uccide l'ex moglie poi tenta il suicidio in un parcheggio : Un uomo ha sparato alla ex moglie, uccidendola, poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso tentando il suicidio. E' successo in un parcheggio di Rivoli, alle porte di Torino. La vittima e l'...

Femminicidio a Rivoli - Uccide la moglie in un parcheggio e tenta il suicidio : E nnesimo Femminicidio , questa volta a Rivoli , Torino . Un uomo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa la moglie, poi ha cercato di suicidarsi con la stessa arma. E' accaduto in un parcheggio ...

Uccide la ex moglie - poi si spara : entrambi 75enni - choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni...

Uccide la ex moglie nel parcheggio e poi si spara. Tragedia nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni ...

Rivoli - Uccide l'ex moglie e si spara in testa : è in fin di vita/ Ultime notizie : movente sentimentale? : Rivoli, uccide l'ex moglie e si spara in testa: pensionato è in fin di vita. movente sentimentale? La coppia si era sposata a novembre, ma era già finita tra i due. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:09:00 GMT)

Uccide la ex moglie nel parcheggio e poi si spara. Tragedia nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni...

Uccide la ex moglie a colpi di pistola - poi si spara : lui è gravissimo. Dramma nel torinese : Tragedia familiare a Rivoli, alle porte di Torino. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola in un parcheggio, in via Alpignano, poi con la stessa arma ha tentato il suicidio: le sue condizioni...

Uccide la ex moglie e poi si spara tragedia nel Torinese - lui gravissimo : tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni ...

Uccide la ex moglie e poi si spara. Tragedia nel Torinese - lui gravissimo : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni...

Uccide la ex moglie nel parcheggio e poi si spara. Tragedia nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni...

Ciampino - accoltella la moglie e si Uccide lanciandosi dal terzo piano Video : Le urla alle 5 e 30 di ieri hanno svegliato tutto il vicinato. In tanti hanno chiamato il 118 e la polizia, ma all'arrivo dei soccorsi il peggio era gia' accaduto. L'atroce risveglio domenicale è avvenuto alle porte della Capitale, a #Ciampino in via Francesco Baracca. Al terzo piano di un palazzo al civico 26 b, si è consumata una nuova folle tragedia, un nuovo caso di #violenza domestica culminato in un femminicidio [Video], un omicidio ...