Turchia | il fratello di Pogba esce per infortunio e i compagni lo aggrediscono

Follia in Turchia - il fratello di Pogba aggredito e picchiato dai compagni di squadra : Florentin Pogba è il fratello maggiore del più famoso Paul , attuale centrocampista del Manchester United ed ex calciatore della Juventus. Il 27enne guineano, dopo le esperienze con il Sedan e il ...

Turchia - il fratello di Pogba lascia la squadra in dieci : rissa in campo con i compagni : Giornata difficile per Florentin Pogba. Il fratello del centrocampista del Manchester United si è reso protagonista di un episodio che sta facendo molto discutere in Turchia. Durante la sfida salvezza ...