Tunisi | prima donna sindaco | ' Un orgoglio per tutte'

Taekwondo - Mondiali Junior Hammamet 2018 : splendido argento per Gabriele Caulo! Prima medaglia azzurra in Tunisia : Arriva la Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali Junior 2018 di Hammamet. A conquistarla è Gabriele Caulo, che nella categoria -63 kg ha cullato il sogno di salire sul gradino più alto del podio, cedendo soltanto in finale al cospetto dell’azero Javad Aghayev e cingendosi il collo con una fantastica medaglia d’argento. L’azzurro, sotto 0-4 nelle prime battute della finale, ha rimontato e si è portato addirittura in ...